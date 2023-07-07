Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист «Астаны»

Источник: ФК "Туран"

29-летний футболист фигурирует в шорт-листе столичного клуба. Добавим, что «Астана» уже связывалась с Тапаловым по поводу возможного трансфера.

Ранее лидер «Кызыл-Жара» мог перейти в «Актобе», который искал замену выбывшему из-за тяжелой травмы Данилу Пенчикову. «Кызыл-Жар» рассчитывает на Тапалова и хотел бы продлить с ним контракт на будущий год.