Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист «Астаны»
Универсальный игрок и капитан «Кызыл-Жара» Еркин Тапалов заинтересовал «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
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Универсальный игрок и капитан «Кызыл-Жара» Еркин Тапалов заинтересовал «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний футболист фигурирует в шорт-листе столичного клуба. Добавим, что «Астана» уже связывалась с Тапаловым по поводу возможного трансфера.
Ранее лидер «Кызыл-Жара» мог перейти в «Актобе», который искал замену выбывшему из-за тяжелой травмы Данилу Пенчикову. «Кызыл-Жар» рассчитывает на Тапалова и хотел бы продлить с ним контракт на будущий год.
В июне футболист вернулся в сборную Казахстана и даже отметился ассистом на Абата Аймбетова в игре против Северной Ирландии (1:0).