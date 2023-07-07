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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист «Астаны»

Универсальный игрок и капитан «Кызыл-Жара» Еркин Тапалов заинтересовал «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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Источник: ФК "Туран"

29-летний футболист фигурирует в шорт-листе столичного клуба. Добавим, что «Астана» уже связывалась с Тапаловым по поводу возможного трансфера.

Ранее лидер «Кызыл-Жара» мог перейти в «Актобе», который искал замену выбывшему из-за тяжелой травмы Данилу Пенчикову. «Кызыл-Жар» рассчитывает на Тапалова и хотел бы продлить с ним контракт на будущий год.

В июне футболист вернулся в сборную Казахстана и даже отметился ассистом на Абата Аймбетова в игре против Северной Ирландии (1:0).

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