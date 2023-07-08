Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе не примет участия в товарищеском матче в Камеруне по соображениям безопасности

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в товарищеском матче в Камеруне.

ПСЖ
Франция
Наверх
Источник: AFP 2023

Как сообщает Le Parisien, решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии звёздного форварда. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. В связи с этим было принято решение не подвергать Килиана риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.

Футболист впервые посещает родину своего отца. В ходе визита Мбаппе должен был сыграть в товарищеском матче с командой второго дивизиона Камеруна.

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Умер у меня на руках». Знаменитый бодибилдер скончался в возрасте 30 лет
Главный прокурор Чувашии погиб во время спортивного заплыва через Волгу.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь