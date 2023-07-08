Мбаппе не примет участия в товарищеском матче в Камеруне по соображениям безопасности

Как сообщает Le Parisien, решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии звёздного форварда. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. В связи с этим было принято решение не подвергать Килиана риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.