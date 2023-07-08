Мбаппе не примет участия в товарищеском матче в Камеруне по соображениям безопасности
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в товарищеском матче в Камеруне.
ПСЖ
Франция
Как сообщает Le Parisien, решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии звёздного форварда. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. В связи с этим было принято решение не подвергать Килиана риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.
Футболист впервые посещает родину своего отца. В ходе визита Мбаппе должен был сыграть в товарищеском матче с командой второго дивизиона Камеруна.
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.