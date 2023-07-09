10 главных трансферных новостей дня. Историческая сделка «ПСЖ» и риск Лукаку

Если вы зашли сюда, то, как и мы, любите летнее трансферное окно. Новостей огромное количество, но мы упрощаем процесс их изучения и выбираем главные. Ниже — свежий дайджест за 8 июля.

Мане воссоединится с Фирмино в Саудовской Аравии?

Боссы «Аль-Ахли», похоже, фанатели от легендарной связки «Ливерпуля» и решили её воссоздать. Николо Скира пишет, что саудовский клуб, уже подписавший Роберто Фирмино, теперь нацелился на Садио Мане. У 31-летнего вингера не задалась карьера в «Баварии», и не секрет, что мюнхенцы были бы не против расстаться с ним всего спустя год после трансфера из «Ливерпуля».

Условия для Мане подготовили классные по европейским меркам, но довольно скромные по саудовским. Утверждается, что Садио предложили контракт на три года с зарплатой € 20 млн за сезон. Тем не менее договорённость близка, так что сделка может состояться совсем скоро. Кстати, в случае перехода Мане воссоединится не только с Фирмино, но и с партнёром по сборной Сенегала — вратарём Эдуардом Менди.

«ПСЖ» впервые в своей истории подписал футболиста из Южной Кореи

Пока «Бавария» тянет с представлением своего южнокорейца, Париж действует оперативнее. Клуб объявил о переходе полузащитника Ли Кан Ина из «Мальорки». Статистика в прошлом сезоне (6+6 по гол+пас в 39 матчах) убедила боссов «ПСЖ», что такой футболист им нужен. Ну и совершенно новые маркетинговые просторы открываются: Ли — первый южнокорейский игрок в парижском клубе. Так что в историю этот трансфер уже вошёл. Сумма сделки не разглашается, зато известно, что 22-летний игрок устроился на контракт до 2028 года.

«Барса» возвращает своего воспитанника спустя 12 лет

Помните Ориоля Ромеу? Жёсткий опорник воспитывался в «Барселоне», выступал за неё с 2010 по 2011 год, а потом отправился путешествовать по Европе. «Челси», «Валенсия», «Штутгарт», «Саутгемптон» и, наконец, «Жирона», за которую испанец играл в прошлом сезоне.

Спустя 12 лет «Барса» решила вернуть Ромеу. Sport.es сообщает, что клуб близок к покупке своего воспитанника за € 8 млн, а сам 32-летний полузащитник, если ничто не сорвётся, получит трёхлетний контракт.

«Фенербахче» покупает полузащитника московского «Динамо»

Себастьян Шиманьски зажигал в команде Сандро Шварца, потом уехал в аренду в «Фейеноорд», а теперь отправится в Турцию. По информации Sabah Spor, «Фенербахче» закрыл сделку и заплатит «Динамо» € 10 млн. Контракт будет рассчитан на три года, и по его условиям 24-летний польский полузащитник станет получать € 2,5 млн за сезон.

Шиманьски мог также остаться в «Фейеноорде», но клуб сам всё испортил. Нидерландцы хотели снова арендовать Себастьяна, чтобы потом забрать его бесплатно по истечении контракта. «Фенербахче» же вышел на «Динамо» с конкретным предложением, поэтому долго выбирать не пришлось.

Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет

Эпоха завершилась! Футболист и клуб долго и мучительно вели переговоры о продлении контракта, дотянули до его истечения и продолжили обсуждать условия, когда испанец уже оказался в статусе свободного агента. Так и не договорились — теперь 32-летний вратарь остался без команды.

Де Хеа новый клуб ещё не нашёл, зато в «МЮ» давно определились с заменой для своей легенды. Боссы «Юнайтед» продолжают заваливать «Интер» предложениями по Андре Онана и, судя по динамике, вскоре обо всём договорятся.

«Бавария» завершила сделку по топ-защитнику, но всё ещё ни о чём не объявила

Кажется, уже абсолютно все поняли, что в следующем сезоне Ким Мин Джэ будет выступать не за «Наполи», а за мюнхенский клуб. Сначала в «Баварии» решили активировать опцию выкупа южнокорейского защитника за € 50 млн, потом был медосмотр, который, очевидно, прошёл успешно. Дальше должно быть официальное объявления, но его всё ещё нет!

Но болельщикам «Баварии» всё равно не стоит переживать. Фабрицио Романо пишет, что Мюнхен уже выписал чек и Киму осталось только поставить последние подписи в контракте до 2028 года. Так что представление новичка — вопрос времени.

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем

Туринцы сделали первый шаг к топ-трансферу. Если верить Николо Скире, условия контракта с Сергеем Милинковичем-Савичем предварительно согласованы. Речь идёт о договоре до 2027 года с зарплатой € 5,5 млн за сезон. Теперь «Юве» осталось договориться с «Лацио» о трансфере сербского полузащитника. Римляне требуют € 30−40 млн, но и не против сохранить лидера. Сергея пытаются уговорить продлить контракт, однако сделать это будет нелегко. В общем, уход по-прежнему более чем вероятен, а переговоры с «Ювентусом» продолжаются.

«Спартак» отказался покупать звёздного друга Промеса из-за требований по зарплате

Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш, оказывается, действительно мог оказаться в Москве. Но, как сообщает Metaratings, сделка быстро сорвалась, потому что друг Квинси Промеса попросил контракт на € 5 млн за сезон без учёта бонусов. В «Спартаке» взглянули на эти цифры, вспомнили о проблемах Зиеша со здоровьем и решили, что оно того не стоит.

У Зиеша в последнее время трансферная чёрная полоса. Зимой у него в последний момент сорвался переход в «ПСЖ», теперь его нет смысла ждать в «Спартаке», а ещё обломалась сделка с «Аль-Насром». 30-летний полузащитник мог стать одноклубником Криштиану Роналду, но завалил медосмотр, из-за чего саудовцы снизили предложение на 40%. Хакима такой расклад, разумеется, не устроил. Так что он продолжает сидеть на контракте с «Челси», по которому получает € 6 млн в год.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, КВИНСИ ПРОМЕС, ХАКИМ ЗИЕШ И ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ | Источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новой датской звездой

Расмус Хёйлунн — один из самых обсуждаемых нападающих минувшего сезона. Он так играл за «Аталанту», что к лету заставил топ-клубы выстроиться в очередь. И «МЮ», похоже, стоит в этой очереди первым. Фабрицио Романо утверждает, что англичане полностью согласовали контракт с 20-летним нападающим и теперь им осталось договориться об условиях трансфера с руководством итальянского клуба.

Кстати, предложение по Хёйлунну «Аталанта» уже получила. Судя по последним новостям, «МЮ» положил на стол € 60 млн и с нетерпением ждёт положительного ответа, чтобы забрать надежду датского футбола. Уже представили скандинавское противостояние в новом сезоне АПЛ? Холанд против Хёйланна — звучит мощно! Расмуса как раз вовсю сравнивают с норвежцем и даже называют «новым Холандом».

Лукаку может вместо «Интера» перейти в «Ювентус»

Дело Марио Фернандеса живёт! The Athletic пишет, что «Ювентус» включился, потому что «Интер» никак не может договориться о переходе Ромелу Лукаку на постоянной основе. «Челси» требует за нападающего не меньше € 45 млн, а миланцы столько платить не готовы. Теперь «Юве» постарается переманить 30-летнего бельгийца к себе. Страшно представить, что будет с фанатами «Интера», которые успели полюбить, возненавидеть и простить Лукаку. Переезд игрока в Турин наверняка станет для них последней каплей.