«Кайрат» может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России

По информации Айдына Кожахмета опытный футболист был замечен на базе алматинского клуба.

В частности, он наблюдал за товарищеским матчем «Кайрата» с «Жетысу» в компании с другим экс-игроком ЦСКА Виктором Васиным.

На данный момент 32-летний защитник является свободным агентом, поскольку его контракт с ЦСКА был завершен по итогам прошлого сезона. Агент игрока Сергей Пушкин утверждал, что у Щенникова есть варианты зарубежом.