«Кайрат» может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России
Российский защитник Георгий Щенников прибыл в Алматы и является потенциальным новичком «Кайрата».
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Российский защитник Георгий Щенников прибыл в Алматы и является потенциальным новичком «Кайрата».
По информации Айдына Кожахмета опытный футболист был замечен на базе алматинского клуба.
В частности, он наблюдал за товарищеским матчем «Кайрата» с «Жетысу» в компании с другим экс-игроком ЦСКА Виктором Васиным.
На данный момент 32-летний защитник является свободным агентом, поскольку его контракт с ЦСКА был завершен по итогам прошлого сезона. Агент игрока Сергей Пушкин утверждал, что у Щенникова есть варианты зарубежом.
Напомним, что «Кайрат» в нынешнем сезоне занимает пятое место в чемпионате Казахстана, набрав 24 очка после 14 туров.