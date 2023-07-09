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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
08:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России

Российский защитник Георгий Щенников прибыл в Алматы и является потенциальным новичком «Кайрата».

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации Айдына Кожахмета опытный футболист был замечен на базе алматинского клуба.

В частности, он наблюдал за товарищеским матчем «Кайрата» с «Жетысу» в компании с другим экс-игроком ЦСКА Виктором Васиным.

На данный момент 32-летний защитник является свободным агентом, поскольку его контракт с ЦСКА был завершен по итогам прошлого сезона. Агент игрока Сергей Пушкин утверждал, что у Щенникова есть варианты зарубежом.

Напомним, что «Кайрат» в нынешнем сезоне занимает пятое место в чемпионате Казахстана, набрав 24 очка после 14 туров.

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