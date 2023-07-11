В Омске сменился президент футбольного клуба «Иртыш»

Об этом сообщили в региональном Минспорта.

«Нашу команду ждет новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором “Иртыш” заиграл по-другому», — прокомментировали в ведомстве.

Новый сезон начнется у команды уже с 16 июля. В этот день футболисты сыграют в выездном матче против костромского «Спартака».

Ранее мы писали, что Омский футбольный клуб «Иртыш» больше не является членом Российского футбольного союза, как и еще 8 команд страны. Теперь клуб является областным и финансирование получает из областного бюджета.