В Омске сменился президент футбольного клуба «Иртыш»
В Омске тренер футбольного клуба «Иртыш» Валерий Петраков взял также на себя обязанности президента клуба.
В Омске тренер футбольного клуба «Иртыш» Валерий Петраков взял также на себя обязанности президента клуба.
Об этом сообщили в региональном Минспорта.
«Нашу команду ждет новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором “Иртыш” заиграл по-другому», — прокомментировали в ведомстве.
Новый сезон начнется у команды уже с 16 июля. В этот день футболисты сыграют в выездном матче против костромского «Спартака».
Ранее мы писали, что Омский футбольный клуб «Иртыш» больше не является членом Российского футбольного союза, как и еще 8 команд страны. Теперь клуб является областным и финансирование получает из областного бюджета.