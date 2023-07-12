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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. «Бавария» отпустит трёх звёзд, а «Динамо» озолотится

А какие деньжища предложили Погба — с ума сойти!

Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Атлетико
ПСЖ
Рубин
Фенербахче
Динамо
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Продолжаем говорить о летнем трансферном окне. 11 июня получилось многообещающим — сразу несколько топ-клубов определились с целями, а футболист сборной России может уехать в топ-лигу! Об этом и многом другом — в нашем дайджесте.

Кейн не подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом». «Бавария» готовит € 100 млн!

Сага между Гарри, Лондоном и Мюнхеном не утихает. Форвард отказался продлевать соглашение с родным клубом — это вынуждает Дэниела Леви всё-таки рассмотреть хотя бы одно предложение «Баварии», иначе летом-2024 Кейн покинет «Тоттенхэм» бесплатно. Именно поэтому немцы готовы в третий раз выйти на англичан — с предложением в € 90−95 млн с расчётом, что в итоге придётся раскошелиться на сотню!

Ради такого дела Томас Тухель даже прилетел в Лондон и встретился с футболистом. Но существует и другой вариант: если не удастся подписать Кейна, «Бавария» может переключиться на Душана Влаховича.

«Рубин» подписал Даку — но не из «Лестера»

Вернувшиеся в РПЛ казанцы укрепляют состав! Сегодня клуб официально объявил о переходе нападающего «Мура» Мирлинда Даку. В 28 матчах чемпионата Словении парень наколотил 19 мячей. Новичок обошёлся «Рубину» в € 1,5 млн. Страйкеру 25 лет, он представляет Косово.

«Атлетико» очень хочет Верратти. И ждёт, что «ПСЖ» отпустит Марко

С чего бы парижанам отпускать многолетнего лидера? В Мадриде надеются, что массовая перестройка французского топа коснётся и опорной зоны. «Атлетико» пока только готовит предложение по итальянцу, но давайте честно: Марко идеально подходит Диего Симеоне! Итальянец готов убить за мяч и выгрызть его с мясом, а таких футболистов аргентинский тренер просто обожает. Потому что сам был таким.

Контракт 30-летнего Верратти с «ПСЖ» истекает летом 2026 года. А это значит, что «Атлетико» необходимо найти ориентировочные € 40 млн. Альтернативный вариант — Софьян Амрабат из «Фиорентины».

«Динамо» продаст Шиманьского в «Фенербахче» за € 14 млн?

Турецкое издание Aksam информирует: «Фенербахче» хочет снова стать чемпионом, поэтому укрепляет линию полузащиты и готово потратиться на экс-лидера «Динамо». Говорится о сумме трансфера в € 14 млн, что для реалий РПЛ просто гигантская сумма. Однако контракт — пусть и приостановленный — у поляка с бело-голубыми до лета-2026. Это и позволяет просить такую сумму.

Шиманьски провёл прошлый сезон в «Фейеноорде», где стал чемпионом Нидерландов. Статистика во всех турнирах тоже шикарная: 10 голов и семь ассистов в 40 встречах. «Фенербахче» предложит Себастьяну четырёхлетний контракт с годовой зарплатой в € 2,5 млн.

«Тоттенхэм» подписал нападающего сборной Израиля. Бесплатно!

Вот вроде лондонцы не намерены отпускать Кейна, а в атаку взяли новичка. Левый вингер «Шахтёра» провёл год в «Фулхэме», забил там четыре гола в 19 матчах и сейчас бесплатно достался «Тоттенхэму». Как? Футболист приостановил контракт с украинским клубом, воспользовавшись правилом ФИФА. Соглашение действовало до конца года. Новый договор с новым клубом — до 2028-го.

Кузяев ведёт переговоры с «Тулузой». Погодите, что?

Да, вам не померещилось: футболист сборной России может уехать в топ-чемпионат. По информации Sport24, «Тулуза» — тот самый французский клуб, с которым на правах свободного агента ведёт переговоры Далер. Команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Франции и автоматически квалифицировалась в групповой этап Лиги Европы. Но клуб мог остаться и без еврокубков.

«Ювентус» продаст Погба в Саудовскую Аравию. За смешные деньги!

В Турине тотально разочарованы возвращением Поля, который весь прошлый сезон восстанавливался от повреждения, а затем снова травмировался. Но клубу даже не пришлось искать покупателя, он нашёлся сам — в Саудовской Аравии. Сначала сообщалось, что во французе заинтересован «Аль-Иттихад», затем — что «Аль-Ахли».

Деньги, кстати, смешные — € 10 млн, но Погба сейчас в принципе оценивается всего в полтора раза выше этой суммы. А вот зарплата хавбека точно будет сумасшедшей: Поль отказался от € 100 млн за три года, теперь ему предлагают € 150 млн.

«ПСЖ» ну очень хочет Бернарду Силву. Но это будет стоить очень дорого

Парижане в восторге от португальца, который выиграл с «Манчестер Сити» всё и теперь, по мнению «ПСЖ», заинтересован в новых вызовах. Силве 28 лет, его контракт с гегемоном АПЛ действует ещё два года. А это значит, что заплатить придётся много — трансферная стоимость Бернарду оценивается в € 80 млн. Отчасти трансфером португальца хотят успокоить фанатов, которые обезумели от мыльной оперы Мбаппе.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку из Саудовской Аравии, но футболист туда не хочет. Ещё желание проявляла «Барселона», но вышеуказанных денег у каталонцев просто нет.

Амрабат едет в «Манчестер Юнайтед»? Или в «Атлетико»? Или в «Баварию»?

Марокканский опорник «Фиорентины» поразил многих на ЧМ в Катаре, а затем — в Лиге конференций и Серии А. Софьян интересен многим клубам, но предметнее всех 26-летним полузащитником интересуются в Саудовской Аравии, Испании и Англии. Вариант с Ближним Востоком футболист отмёл сам и, по информации Tutto Mercato, согласовал предварительный контракт с «Атлетико».

Но в переговорах с «Фиорентиной» также участвует «МЮ». Британский гранд хотел арендовать игрока ещё зимой, а теперь планирует приобрести его полноценно. Интересно, что на Амрабата ещё претендует «Бавария». Контракт с флорентинцами у Софьяна до следующего лета, а трансферная стоимость — € 30 млн. У клуба последний шанс продать звезду.

«Бавария» продаст трёх футболистов. Всё ради денег на Кейна

В Мюнхене продолжаются перестановки после смазанного сезона. Sky Sport сообщает, что клуб продаст Садио Мане, Райана Гравенберха и Бенжамена Павара. За первого планируют выручить € 20 млн, за второго — € 40−50 млн, за третьего — € 35−40 млн. Этими продажами руководство планирует отбить трансфер Гарри Кейна.

Также баварцы намерены продать Александра Нюбеля за € 5−8 млн, Марселя Забитцера — за € 15 млн, Яна Зоммера — за € 8−10 млн, а Буна Сарра — за € 1−3 млн.

Константин Кринский

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