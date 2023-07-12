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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Умер легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков

Сегодня, на 73-м году жизни, скончался Сеильда Икрамович Байшаков, информирует пресс-служба «Кайрата».

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

«Сеильда Икрамович — легенда казахстанского футбола. Почетный ветеран “Кайрата” внес огромный вклад в развитие отечественного спорта и был признан лучшим футболистом Казахстана ХХ века.

В составе “желто-черных” Байшаков выступал с 1971-го по 1981 годы, став лидером команды и ее капитаном. За 10 лет в составе “Кайрата” он отыграл 296 матчей и забил 11 голов. Закончив карьеру игрока, Сеильда Икрамович работал тренером в родном клубе.

Долгое время Байшаков трудился в Федерации футбола Казахстана, где отвечал за развитие детско-юношеского футбола. Он был вице-президентом, а затем и президентом Федерации.

Футбольный клуб “Кайрат” приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сеильды Икрамовича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.

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