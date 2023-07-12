Умер легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков

«Сеильда Икрамович — легенда казахстанского футбола. Почетный ветеран “Кайрата” внес огромный вклад в развитие отечественного спорта и был признан лучшим футболистом Казахстана ХХ века.



В составе “желто-черных” Байшаков выступал с 1971-го по 1981 годы, став лидером команды и ее капитаном. За 10 лет в составе “Кайрата” он отыграл 296 матчей и забил 11 голов. Закончив карьеру игрока, Сеильда Икрамович работал тренером в родном клубе.



Долгое время Байшаков трудился в Федерации футбола Казахстана, где отвечал за развитие детско-юношеского футбола. Он был вице-президентом, а затем и президентом Федерации.



Футбольный клуб “Кайрат” приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сеильды Икрамовича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.