Аутсайдер КПЛ подписал нападающего и вернул воспитанника
Актауский «Каспий» объявил о подписании белорусского нападающего Илью Черняка, сообщают Vesti.kz.
Актауский «Каспий» объявил о подписании белорусского нападающего Илью Черняка, сообщают Vesti.kz.
Форвард перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента из грозненского «Ахмата», за который он провел три матча.
21-летний Черняк — воспитанник «Гомеля». Ранее выступал за солигорский «Шахтер» и вторую команду загребского «Динамо».
Также «Каспий» заключил контракт с 25-летним защитником Амандыком Набихановым.
Набиханов — воспитанник актауской школы футбола. За основную команду «Каспия» дебютировал в 2016 году, в возрасте 18 лет. С тех пор выступал только за родной клуб. Во всех турнирах отыграл 131 матч, забил три мяча и сделал три голевые передачи.
В начале 2022 года перешел в «Атырау». В минувшем сезоне в составе «нефтяников» он провел 16 игр.
После 14 матчей «Каспий» с 10 очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.