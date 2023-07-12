Аутсайдер КПЛ подписал нападающего и вернул воспитанника

Источник: ФК "Каспий"

Форвард перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента из грозненского «Ахмата», за который он провел три матча.

21-летний Черняк — воспитанник «Гомеля». Ранее выступал за солигорский «Шахтер» и вторую команду загребского «Динамо».

Также «Каспий» заключил контракт с 25-летним защитником Амандыком Набихановым.

Набиханов — воспитанник актауской школы футбола. За основную команду «Каспия» дебютировал в 2016 году, в возрасте 18 лет. С тех пор выступал только за родной клуб. Во всех турнирах отыграл 131 матч, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

В начале 2022 года перешел в «Атырау». В минувшем сезоне в составе «нефтяников» он провел 16 игр.