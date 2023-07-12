10 главных трансферных новостей дня. Новая звезда в «Барсе» и шанс Захаряна в Европе
А игрок сборной России уехал в чемпионат Франции!
Барселона
Динамо
Фейеноорд
ПСЖ
Бавария
Спартак
Летнее трансферное окно в самом разгаре. Каждый день регистрируется множество сделок, а иногда — даже с участием российских футболистов. Об этом и других переходах — в нашем дайджесте.
Днём ранее говорилось об интересе к Далеру от середняка лиги, который в прошлом сезоне взял Кубок Франции и квалифицировался в Лигу Европы. На деле получилось иначе: экс-футболист «Зенита» подписал двухлетний контракт с новичком лиги — «Гавром».
Случилось то, чего многие ждали. Каталонцы официально представили 18-летнего форварда. Со времён Неймара к игроку, напрямую переходящего в «Барсу», не было так много ажиотажа. За Витора заплатили € 40 млн.
К клубу нападающий присоединится через год, контракт — до 2031-го. Отступные за этого юнца — € 500 млн!
Хорхе близок к переезду в «Атлетико Паранаэнсе». Армейский клуб даже прокомментировал эту информацию устами директора по коммуникациям Кирилла Брейдо: «Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей».
Контракт 25-летнего колумбийца с ЦСКА рассчитан до лета-2026. Ориентировочная стоимость футболиста — € 7 млн.
Мы уже сообщали о возможном переезде поляка в чемпионат Турции, а сегодня эту информацию подтвердил московский клуб. По разным данным, на этой сделке бело-голубые заработают € 14 млн, что весьма неплохо в нынешних условиях.
Прошлый сезон Себастьян провёл в аренде в «Фейеноорде», где выиграл чемпионат Нидерландов и был одним из лидеров.
Серб несколько лет считался лакомым кусочком на трансферном рынке, но из «Лацио» на повышение так никуда и не уехал. Зато уехал в Саудовскую Аравию — в 28 лет за € 40 млн. Контракт — до лета 2026 года.
Интересно, сколько ещё востребованных футболистов уедут на Ближний Восток этим летом?
Не успели динамовцы обрадоваться продаже Шиманьского, как могут заработать ещё столько же или даже больше на Арсене. Очевидно, прошлый сезон для Захаряна получился скомканным из-за смены тренера. Вероятно, Славиша Йоканович не видел в многофункциональном хавбеке столько ярких граней, как Сандро Шварц. Теперь шанса вдолгую поработать с футболистом сборной России может лишиться Марцел Личка.
По информации РБК, Захаряном интересуются в Нидерландах, но вышеуказанный ценник не устраивает руководство московского клуба. Контракт Арсена с «Динамо» — до лета-2024. То есть продавать надо летом, или можно вообще остаться и без денег и без футболиста.
А если конкретно — € 110 млн! Больше отдавали только за Килиана Мбаппе (€ 180 млн) и Неймара (€ 222 млн). Но понять парижан можно — им необходим яркий центрфорвард на пике карьеры, поэтому деньги вполне сносные. Альтернатива — Гарри Кейн.
Виктору в Париже готовы дать € 12 млн в год, но вот незадача — «Наполи» хочет больше за свою главную звезду. Ожидается, что после 15 августа «ПСЖ» сделает очередное предложение, но улучшенное.
Красно-белые продолжают масштабную трансферную кампанию. Вслед за Хесусом Мединой в «Спартак» перешёл вингер «Кадиса». За Тео москвичи заплатили € 7+3 млн, контракт — до 2026 года. Яркий бельгиец уже заявил, что хотел бы взять титул со спартаковцами в следующем сезоне.
Да, первый выбор — это Осимхен, но Кейн идёт следом. В Париже знают, что «Бавария» готова дать за англичанина € 90−95 млн — а значит, нужно предлагать «Тоттенхэму» больше. Представители французского гранда на прошлой неделе даже приезжали в Лондон, чтобы обговорить детали возможной сделки. Новая встреча между сторонами должна состояться на этой неделе.
Вот это повезло Гарри — выбирай, куда хочешь: в «ПСЖ» или «Баварию». А вы бы какой клуб выбрали?
Бирмингемцы продолжают укрепление перед еврокубками. Ради такого не пожалели € 33+5 млн на 26-летнего защитника сборной Испании. Этот новичок — личная просьба Унаи Эмери, который хорошо знаком с футболистом по работе в «Вильярреале». Пау считается одним из самых сильных защитников Ла Лиги, теперь он поборется за это звание в АПЛ.
Константин Кринский