10 главных трансферных новостей дня. Новая звезда в «Барсе» и шанс Захаряна в Европе

Летнее трансферное окно в самом разгаре. Каждый день регистрируется множество сделок, а иногда — даже с участием российских футболистов. Об этом и других переходах — в нашем дайджесте.

Кузяев уехал в чемпионат Франции. Но не в «Тулузу»

Днём ранее говорилось об интересе к Далеру от середняка лиги, который в прошлом сезоне взял Кубок Франции и квалифицировался в Лигу Европы. На деле получилось иначе: экс-футболист «Зенита» подписал двухлетний контракт с новичком лиги — «Гавром».

«Барселона» объявила о подписании Роке. Но он приедет только через год

Случилось то, чего многие ждали. Каталонцы официально представили 18-летнего форварда. Со времён Неймара к игроку, напрямую переходящего в «Барсу», не было так много ажиотажа. За Витора заплатили € 40 млн.

К клубу нападающий присоединится через год, контракт — до 2031-го. Отступные за этого юнца — € 500 млн!

Карраскаль покинет ЦСКА? Им интересуются в Бразилии

Хорхе близок к переезду в «Атлетико Паранаэнсе». Армейский клуб даже прокомментировал эту информацию устами директора по коммуникациям Кирилла Брейдо: «Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей».

Контракт 25-летнего колумбийца с ЦСКА рассчитан до лета-2026. Ориентировочная стоимость футболиста — € 7 млн.

«Динамо» продало Шиманьского в «Фенербахче». Заработок — солидный!

Мы уже сообщали о возможном переезде поляка в чемпионат Турции, а сегодня эту информацию подтвердил московский клуб. По разным данным, на этой сделке бело-голубые заработают € 14 млн, что весьма неплохо в нынешних условиях.

Прошлый сезон Себастьян провёл в аренде в «Фейеноорде», где выиграл чемпионат Нидерландов и был одним из лидеров.

«Аль-Хиляль» всё-таки купил Милинковича-Савича

Серб несколько лет считался лакомым кусочком на трансферном рынке, но из «Лацио» на повышение так никуда и не уехал. Зато уехал в Саудовскую Аравию — в 28 лет за € 40 млн. Контракт — до лета 2026 года.

Интересно, сколько ещё востребованных футболистов уедут на Ближний Восток этим летом?

«Фейеноорд» готов купить Захаряна за € 14−15 млн!

Не успели динамовцы обрадоваться продаже Шиманьского, как могут заработать ещё столько же или даже больше на Арсене. Очевидно, прошлый сезон для Захаряна получился скомканным из-за смены тренера. Вероятно, Славиша Йоканович не видел в многофункциональном хавбеке столько ярких граней, как Сандро Шварц. Теперь шанса вдолгую поработать с футболистом сборной России может лишиться Марцел Личка.

По информации РБК, Захаряном интересуются в Нидерландах, но вышеуказанный ценник не устраивает руководство московского клуба. Контракт Арсена с «Динамо» — до лета-2024. То есть продавать надо летом, или можно вообще остаться и без денег и без футболиста.

«ПСЖ» предложил нереальные деньги за Осимхена

А если конкретно — € 110 млн! Больше отдавали только за Килиана Мбаппе (€ 180 млн) и Неймара (€ 222 млн). Но понять парижан можно — им необходим яркий центрфорвард на пике карьеры, поэтому деньги вполне сносные. Альтернатива — Гарри Кейн.

Виктору в Париже готовы дать € 12 млн в год, но вот незадача — «Наполи» хочет больше за свою главную звезду. Ожидается, что после 15 августа «ПСЖ» сделает очередное предложение, но улучшенное.

«Спартак» официально представил Бонгонда

Красно-белые продолжают масштабную трансферную кампанию. Вслед за Хесусом Мединой в «Спартак» перешёл вингер «Кадиса». За Тео москвичи заплатили € 7+3 млн, контракт — до 2026 года. Яркий бельгиец уже заявил, что хотел бы взять титул со спартаковцами в следующем сезоне.

«ПСЖ» готов перебить предложение «Баварии» по Кейну

Да, первый выбор — это Осимхен, но Кейн идёт следом. В Париже знают, что «Бавария» готова дать за англичанина € 90−95 млн — а значит, нужно предлагать «Тоттенхэму» больше. Представители французского гранда на прошлой неделе даже приезжали в Лондон, чтобы обговорить детали возможной сделки. Новая встреча между сторонами должна состояться на этой неделе.

Вот это повезло Гарри — выбирай, куда хочешь: в «ПСЖ» или «Баварию». А вы бы какой клуб выбрали?

«Астон Вилла» купила звезду «Вильярреала». Всё благодаря Эмери

Бирмингемцы продолжают укрепление перед еврокубками. Ради такого не пожалели € 33+5 млн на 26-летнего защитника сборной Испании. Этот новичок — личная просьба Унаи Эмери, который хорошо знаком с футболистом по работе в «Вильярреале». Пау считается одним из самых сильных защитников Ла Лиги, теперь он поборется за это звание в АПЛ.