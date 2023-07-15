«Зенит» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Казанское дежавю

Поздравляем болельщиков с официальным стартом российского футбольного сезона и на один абзац отправляемся в прошлое: семь лет назад «Зенит» и ЦСКА уже встречались в Казани, где сегодня пройдет матч OLIMPBET Суперкубка России, но то был финал Кубка, в котором Халк и компания разобрали чемпионский ЦСКА-2016 Леонида Слуцкого со счетом 4:1 — оба своих гола тогда единственный бразилец в основе «Зенита» забил с пенальти. Из участников того матча сегодня, вероятно, на поле выйдут лишь вратари — Игорь Акинфеев и Михаил Кержаков. Мог бы появиться Марио Фернандес, но вы знаете ситуацию. В остальном составы красно-синих и сине-бело-голубых за эти годы сменились полностью.

Клуб из Петербурга — явный фаворит и теперь, хотя разрыв в коэффициентах удивляет, ведь последнюю очную встречу в марте армейцы выиграли со счетом 1:0, и это было полностью по игре. На победу «Зенита» БК Olimpbet принимает ставки с коэффициентом 1.95, а на ЦСКА — 4.03.

Обе команды рассматривают OLIMPBET Суперкубок как значимый этап предсезонной подготовки, но не более того. Летняя пауза была совсем короткой, для ЦСКА как участника победного финала Кубка с «Краснодаром» вообще пять недель, поэтому контрольных игр было лишь несколько, а через неделю старт чемпионата. Идеальных кондиций, оптимальных составов и игры через не могу на «Ак Барс Арене» ждать не стоит, а чего стоит?

На что ставить

Встречаются обладатели двух первых строк таблицы РПЛ, но по играм в межсезонье это не очень заметно: чемпионский «Зенит» умудрился отдать «Црвене Звезде» домашний мини-турнир, а ЦСКА два дня подряд слишком много для вице-чемпиона позволял у своих ворот «Динамо» в Братском кубке.

Составы с весны немного изменились: есть важные потери. «Зениту» трудно заменить травмированного вожака обороны Родригао, а ЦСКА отпустил в «Спартак» одного из самых полезных игроков группы атаки Хесуса Медину. Даже без Вендела и Кузяева с появлением очередного бразильца Ду Кейроса в центре поля команда Сергея Семака нормально укомплектована. Самый громкий трансфер межсезонья (конечно, это экс-армеец Марио Фернандес в «Зените») пока официально не оформлен, что, пожалуй, на пользу всем. Это создало бы лишнюю для выставочного матча нервозность на поле и заполненных трибунах. Только фанаты решили воздержаться от взаимных оскорблений — а тут такое испытание.

Суммируем вводные для оптимальной ставки: «Зениту» трудно заменить центрального защитника Родригао, но лидеры атаки, прежде всего, Малком и Клаудиньо, напугавший возможной травмой в игре с «Фенербахче», в строю. ЦСКА пропускал от «Динамо» чуть ли не в каждой острой атаке, зато построения Владимира Федотова впереди впечатляют, особенно Чалов и Обляков (если последний здоров), да и джокера Заболотного в игре против бывшего клуба не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому трудно представить, что кому-то удастся сегодня сыграть на ноль, а где два гола, там жди и третий, возможно, победный в матче за трофей.

Игорь Борунов

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