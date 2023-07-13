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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый стадион для ФК «Амкар» построят в Камской долине

На сегодняшний день готово техзадание.

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Для пермского ФК «Амкар» планируют построить новый стадион. По предварительной информации, он разместится в Камской долине. Об этом на предсезонной пресс-конференции рассказал президент футбольного клуба Валерий Чупраков.

Отмечается, что техническое задание уже готово. Предпроект намерены разработать к концу этого — началу следующего года. «Не могу точно сказать, когда будет новый стадион, но точно при моей жизни», — заявил Валерий Чупраков.

В следующем сезоне «Амкар» сыграет в чемпионате Второй лиги и снова попробует выбиться в Первую.

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