Новый стадион для ФК «Амкар» построят в Камской долине

Для пермского ФК «Амкар» планируют построить новый стадион. По предварительной информации, он разместится в Камской долине. Об этом на предсезонной пресс-конференции рассказал президент футбольного клуба Валерий Чупраков.

Отмечается, что техническое задание уже готово. Предпроект намерены разработать к концу этого — началу следующего года. «Не могу точно сказать, когда будет новый стадион, но точно при моей жизни», — заявил Валерий Чупраков.

В следующем сезоне «Амкар» сыграет в чемпионате Второй лиги и снова попробует выбиться в Первую.