Прервет ли ЦСКА серию «Зенита»? Догонят ли петербуржцы армейцев по числу национальных трофеев?

У ЦСКА пауза между сезонами — на две недели меньше, чем у «Спартака» или «Локо»

Едва успели выдохнуть после суперфинала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня, завершившего прошлый сезон, — как чуть больше месяца спустя начинается следующий. И снова матчем с приставкой «супер» — только теперь не суперфинал, а суперкубок. Остается только пожелать, чтобы мы увидели и суперфутбол.

Так вышло, что армейцы — участники обоих этих матчей, а значит, их пауза между двумя сезонами на две недели меньше, чем, например, у «Спартака», «Локомотива» или «Динамо». Но едва ли Владимиру Федотову, уже выигравшему с красно-синими один трофей и находящемуся в 90 минутах от победы в другом, придет в голову на это жаловаться. У него совсем другие заботы — ни одного летнего новичка, продажа Хесуса Медины прямому конкуренту, упущенный Марио Фернандес…

ЦСКА — самый титулованный клуб России по числу национальных трофеев. Шесть чемпионских титулов, восемь кубков и семь суперкубков составляют в общей сложности 21 — выражаясь карточным языком, очко. Победой в серии пенальти над «быками» красно-синие обошли на один титул «Зенит», у которого их двадцать — девять чемпионств, четыре кубка и те же самые семь суперкубков. Догонит ли в Казани чемпион обладателя кубка снова или увеличит отставание?

В суперкубке ЦСКА и «Зенит» — безусловные короли. Каждый из них выиграл их больше, чем все остальные клубы, вместе взятые. Тут, конечно, надо отметить, что этот матч-турнир проводится лишь с 2003 года. То есть, играйся суперкубок в 1990-е и начале 2000-х, трофеев у «Спартака», вне всяких сомнений, было бы намного больше. Если считать с 1994 года (в 1993-м Суперкубок России был бы невозможен, ведь в 1992-м еще завершался Кубок СССР-СНГ, а первый российский только стартовал) и исходить из сегодняшних правил, когда в случае золотого дубля чемпион встречается в суперкубке с серебряным призером, то в девяти непроведенных его розыгрышах восемь раз участвовал бы «Спартак», четыре — «Локомотив», два — «Динамо», по разу — «Торпедо», «Алания», ЦСКА и «Зенит».

У «Локомотива» суперкубков — три (все взяты при Юрии Семине, как и все три чемпионства, и шесть из девяти кубков), у «Рубина» — два, у «Спартака» — один. Итого шесть. У красно-синих же и сине-бело-голубых — по семь, причем «Зенит» настиг соперника рывком в последние три года — проиграв «Локомотиву» летом 2019-го — 2:3, в последующие сезоны он неизменно брал свое, причем в двух свежайших случаях с крупным счетом — 3:0 у «Локо» и 4:0 у «Спартака». Так что возникает еще один вопрос — остановит ли 15 июля Федотов эту серию Сергея Семака?

Сергей Семак | Источник: РИА "Новости"

Семак пока на четвертом месте по российским трофеям в истории. Но может догнать лидера, Семина, уже в этом сезоне.

Кстати, о персональном тренерском зачете трофеев, посчитать которые мне пришло в голову как раз после упоминания Семина. Если брать только российские времена и турниры, без учета зарубежных чемпионатов (Юрий Палыч ведь, напомню, выиграл чемпионат Украины с киевским «Динамо»), еврокубков (конкретно — Кубка УЕФА у Валерия Газзаева во главе ЦСКА), чемпионатов и кубков СССР (там было золото у Олега Романцева в «Спартаке» 1989 года и Кубок СССР-СНГ 1992 года), то пятерка лидеров получается следующая:

Юрий Семин — 12 (3 чемпионства + 6 кубков + 3 суперкубка) плюс один в роли президента «Локо»; Олег Романцев — 11 (8 чемпионств + 3 кубка). Валерий Газзаев — 10 (4 чемпионства + 4 кубка + 2 суперкубка). Сергей Семак — 9 (5 чемпионств + 1 кубок + 3 суперкубка). Леонид Слуцкий — 7 (3 чемпионства + 2 кубка + 2 суперкубка).

То есть по идее, если 47-летний Семак в наступающем сезоне возьмет все три трофея, то догонит лидера, Семина. А не в этом, так в следующем или через один. Или, как говорится, не все так однозначно?

Вокруг лидеров «Зенита» постоянно возникают какие-то трансферные слухи. То футбольный агент Тимур Гурцкая запускает инсайд о 50-миллионном (в евро) предложении по Малкому из Саудовской Аравии, который пока, правда, никто не подтвердил. То все время кто-то из Европы или Южной Америки интересуется Клаудиньо — по последним данным, «Фламенго». Разноречивые данные, вернется ли в расположение клуба Вендел. Пока его нет, хотя сезон уже начинается.

Уход любого из этой тройки по «Зениту», безусловно, ударит — как ударила по игре команды в атаке по ходу недавнего матча с «Фенербахче» травма Клаудиньо в первом тайме. Судя по высказываниям Семака, в суперкубке бразилец не сыграет либо в лучшем случае выйдет на замену.

Но не стоит считать, что уход кого-то из этой тройки (если только не двоих и тем более не троих сразу, чего в «Зените», конечно, не допустят) приведет к обрушению команды Семака. Ведь и Малком долго не становился тем, каким мы его увидели в блестящем для него прошлом сезоне. И у Клаудиньо после великолепного позапрошлого года был довольно затяжной спад, прерванный только весной. Инструментарий у главного тренера петербуржцев настолько разнообразен, что потеря одного, даже лучшего игрока далеко не фатальна. В конце концов, купят в Бразилии еще кого-то очень талантливого — скаутинг в этой стране поставлен у «Зенита», кажется, уже не хуже, чем в свое время у «Шахтера» при Мирче Луческу. Румын ведь и Алексею Миллеру, говорят, очень советовал пойти по этому пути. Босс «Газпрома» прислушался, и это сработало — только уже без самого Луческу.

А важнейшая фигура всех чемпионств «Зенита» при Семаке — Вильмар Барриос — снова остается, и этот фактор стабильности в средней линии — лучшая новость, какую только могли услышать в Санкт-Петербурге. Уход Далера Кузяева в «Гавр» — да, ухудшит баланс между атакой и обороной, поскольку и его объем работы, и навыки на обеих половинах поля решали для команды много проблем. Порой трансферы таких не самых ярких, но очень полезных игроков влияют на происходящее сильнее, чем можно предположить.

75% на победу «Зенита» и на то, что одна команда не забьет.

Вернемся, впрочем, к OLIMPBET Суперкубку. «Зенит» с ЦСКА в нем встречались трижды. Два раза клуб с берегов Невы выиграл по 1:0 — в 2011-м при Лучано Спаллетти забил Алексей Ионов, а в 2016-м при Луческу — Маурисио. Не главные, согласитесь, зенитовские звезды, хотя самым, пожалуй, большим ноунеймом из авторов победных голов в этом турнире следует считать армейца Хетага Хосонова, забившего «Локомотиву» в овертайме в 2018-м. А вот когда ЦСКА единственный раз выиграл в суперкубке у «Зенита» — 3:0 в 2013-м, мячи забили люди именитые — дубль на счету Кейсуке Хонды, еще один мяч — Сергея Игнашевича.

То есть по этой логике, во-первых, одна из команд должна не забить (в отличие, например, от пары «Зенит» — «Локомотив», у которой в случае их встреч в суперкубке все четыре раза забивали и те и другие). Во-вторых, если на табло отметится ЦСКА, то это будет Федор Чалов или еще кто-то из топов, а если «Зенит», то, напротив, какой-то нерезультативный в обычной ситуации игрок. Неужели Матео Кассьерра? Либо новичок — мне хотелось бы увидеть в соревновательных условиях Дмитрия Васильева, интересно проявившего себя на Кубке PARI Премьер против «Црвены Звезды» и «Фенербахче».

Интересно, объявит ли «Зенит» о переходе Марио Фернандеса до суперкубка, что, безусловно, моментально взметнет градус игры и эмоции болельщиков. В любом случае он наверняка не сыграет и даже не будет в заявке, но сам факт такого трансфера едва ли поспособствует выполнению изначальной договоренности болельщиков двух клубов об отсутствии нецензурной лексики. Не удивлюсь, впрочем, если «Зенит» все же сделает это специально — чтобы немного потроллить соперника. Мне кажется, это в духе, например, гендиректора клуба из Санкт-Петербурга Александра Медведева.

Если судить по статистике, шансы «Зенита» на победу значительно выше — ведь этот суперкубок будет 21-м, а из двадцати предыдущих в пятнадцати случаях трофей выигрывал чемпион, а не обладатель кубка или серебряный призер (ЦСКА в данном случае два этих статуса совместил). 75% на победу обладателя золотых медалей — это серьезно. Причем так пошло сразу, как только появился суперкубок, — шесть раз подряд его выигрывал чемпион.

Ту серию прервал в 2009 году «Рубин», проигравший ЦСКА Зико. И что с того? Команда Курбана Бердыева повторила успех предыдущего сезона, причем сделала это намного ярче, чем в первый раз, а заодно обыграла «Барселону» на «Камп Ноу». Зико же не доработал с армейцами и до осени, больше ничего с армейцами не добившись.

Говорит этот случай о том, что на суперкубок вообще не нужно смотреть как на что-то, предопределяющее судьбы команд в следующем сезоне. Допустим, выиграл «Спартак» у «Локомотива» в 2017-м, но чемпионом после этого стал именно «Локо», тогда как красно-белые в последних турах упустили даже место в Лиге чемпионов. И примеров таких — тьма. Как, впрочем, и обратных — становился тот же «Зенит» обладателем суперкубка три последних розыгрыша подряд, а потом брал и первенство.

Поэтому давайте жить футболом здесь и сейчас, не задумываясь о том, что с «Зенитом» и ЦСКА будет дальше. Стартует новый сезон, и один из двух российских топ-клубов после этого матча выйдет вперед конкурента по числу выигранных суперкубков и поднимет трофей — 22-й в постсоветские времена у ЦСКА или 21-й у «Зенита».