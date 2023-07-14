ФК «Уфа» получит поддержку от правительства Башкирии

По его словам, со стороны республики будут созданы все условия для тренировок и успешных выступлений на матчах.

«Хочу сказать, что с нашей стороны главная задача — создавать все условия, чтобы вы играли и, безусловно, побеждали», — сказал Руслан Хабибов.

Как ранее писал «Башинформ», в июне на матче 34-го тура Первой лиги ФК «Уфа» проиграл «Кубани» 1:2. По итогам встречи горожане заняли16-е место в турнирной таблице Первой лиги ФНЛ, набрав 32 очка, и по спортивному принципу вылетели во Вторую лигу.

После вылета из Первой лиги в команде произошел ряд кадровых изменений. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов покинул свой пост, его преемником стал Александр Егоров. Новым главным тренером ФК «Уфа», после ухода Арслана Халимбекова, назначен 50-летний белорусский специалист Сергей Гуренко.