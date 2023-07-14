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16:16 (мск), источник: МК.RU Уфа

Министр спорта о ФК «Уфа»: «Каждый матч будет финальным»

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, являющийся председателем правления ФК «Уфа», в преддверии старта команды во втором дивизионе встретился с новым составом.

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Источник: МИНСПОРТА РБ

По его словам, на сегодняшний день она практически сформирована. Перед клубом на предстоящим чемпионат стоит одна задачу — выйти в Первую лигу.

— Поэтому каждый матч будет финальным, — подчеркнул Руслан Хабибов. -Уверен, что все трудности совместно преодолеем и сделаем этот сезон поистине историческим.

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