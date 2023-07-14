Министр спорта о ФК «Уфа»: «Каждый матч будет финальным»
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, являющийся председателем правления ФК «Уфа», в преддверии старта команды во втором дивизионе встретился с новым составом.
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, являющийся председателем правления ФК «Уфа», в преддверии старта команды во втором дивизионе встретился с новым составом.
По его словам, на сегодняшний день она практически сформирована. Перед клубом на предстоящим чемпионат стоит одна задачу — выйти в Первую лигу.
— Поэтому каждый матч будет финальным, — подчеркнул Руслан Хабибов. -Уверен, что все трудности совместно преодолеем и сделаем этот сезон поистине историческим.