«Аякс» объявил об уходе капитана команды Тадича

Контракт серба с нидерландским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года, но стороны прекращают сотрудничество досрочно, сообщается на сайте «Аякса».

34-летний полузащитник перешёл в клуб из Амстердама из «Саутгемптона» в 2018 году. Всего за команду он сыграл 241 матч и забил 105 мячей. Также с «Аяксом» он три раза выигрывал Эредивизи и дважды побеждал в Кубке Нидерландов.