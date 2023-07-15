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12:07 (мск), источник: RT на русском

«Аякс» объявил об уходе капитана команды Тадича

«Аякс» объявил об уходе капитана команды Душана Тадича.

Аякс
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Источник: AFP 2023

Контракт серба с нидерландским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года, но стороны прекращают сотрудничество досрочно, сообщается на сайте «Аякса».

34-летний полузащитник перешёл в клуб из Амстердама из «Саутгемптона» в 2018 году. Всего за команду он сыграл 241 матч и забил 105 мячей. Также с «Аяксом» он три раза выигрывал Эредивизи и дважды побеждал в Кубке Нидерландов.

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