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14 июля, источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. Мощная сделка «Арсенала» и звезда для «Барсы»

Черчесов забрал защитника из РПЛ, а у «Лейпцига» рекордный трансфер.

Арсенал
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Ещё один день летнего трансферного окна позади. Новостей, как всегда, много, а мы выбрали для вас главные. Ловите свежий дайджест за 14 июля!

«Арсенал» отдал € 42 млн за центрального защитника

Об этом говорили давно, и вот наконец трансферная сага завершена. «Арсенал» объявил о переходе Юрриена Тимбера из «Аякса». Сумма внушительная — € 42 млн, и это ещё без учёта бонусов, которые составляют € 5 млн. Контракт лондонцев с 22-летним игроком сборной Нидерландов рассчитан до 2028 года, Тимбер выбрал 12-й номер.

Уолкер согласился перейти в «Баварию»

Трансфер всё ближе! 33-летний защитник «Манчестер Сити» после требла долго думал, что делать дальше, и, по информации Флориана Плеттенберга, всё же дал согласие на переход в «Баварию». В Мюнхене уже знают о решении англичанина и теперь постараются быстро оформить сделку. Клубы договорились обо всём ещё накануне, так что трансфер близок к завершению, а сумма должна составить € 15 млн плюс бонусы. Ключевую роль в потенциальном переходе сыграл главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Барса» нашла звезду на правый фланг обороны

Речь о Жоау Канселу. Mundo Deportivo сообщает, что каталонский клуб определил 29-летнего португальца как приоритетную опцию на позицию правого защитника. Канселу, кстати, до сих пор принадлежит «Манчестер Сити», и англичане как раз хотят его продать. У Жоау, как вы помните, испортились отношения с Пепом Гвардиолой в ходе прошлого сезона, и зимой он отправился в аренду в «Баварию». Мюнхенцы так и не стали выкупать игрока, так что теперь тот в подвешенном состоянии.

Отмечается, что для «Барсы» Канселу — самый адекватный вариант по соотношению цены и качества. Клуб также рассматривал Ивана Фреснеду из «Вальядолида», но за того заломили € 20 млн, и каталонцы передумали.

«Лейпциг» забрал одного из самых перспективных форвардов Европы

Про Луа Опенда говорили весь прошлый сезон, и главной интригой оставалось его будущее. Ходили слухи про топ-клубы, но конкретнее всех оказался «РБ Лейпциг». Немцы не пожадничали и заплатили «Лансу» за 23-летнего нападающего € 43 млн — это рекордная сумма для обоих клубов. Контракт рассчитан на пять лет, Опенда будет рубиться в Бундеслиге под 17-м номером.

Топ-клубы борются за Павара

Чемпион мира в составе сборной Франции и защитник, давно собравшийся на выход из «Баварии», этим летом с большой вероятностью добьётся своей цели. Керри Хау утверждает, что к Бенжамену проявляют интерес сразу несколько топ-клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Решение по будущему 27-летнего футболиста может быть принято уже не следующей неделе. «Бавария» настроена получить за Павара минимум € 30 млн.

Кстати, не удивляйтесь, что в списке претендентов нет «Барселоны». Клуб долго следил за Паваром, но из-за финансовых проблем не может участвовать в гонке.

Марио Фернандес ещё не в «Зените» из-за лишнего веса? Или нет?

Слух дня, уже породивший кучу мемов. Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» не спешит объявлять о переходе Марио, потому что у того обнаружились проблемы с лишним весом. Фернандес так долго не играл в футбол, что якобы выглядит неподобающим образом.

По нашей же информации, Фернандес прошёл медосмотр в «Зените», а сейчас клуб и сторона футболиста согласовывают последние детали контракта. В любом случае развязка в этой странной истории наступит совсем скоро.

Черчесов усилил команду защитником из РПЛ

Про это уже писали, но теперь всё официально. Кристиан Рамирес — игрок «Ференцвароша». 28-летний левый защитник в 2017 году переходил в «Краснодар» как раз из этого клуба и спустя шесть лет возвращается в Венгрию. Хоть Рамирес и остался в России без трофеев, в историю команды Сергея Галицкого он вошёл — 187 матчей всё-таки! Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 2 млн.

Артуро Видаль сменил клуб в Бразилии

Помните одного из самых колоритных полузащитников 2010-х? Год назад он покинул Европу, перебравшись из «Интера» во «Фламенго», а теперь снова меняет команду в связи с истечением контракта. Новым клубом 36-летнего чилийского футболиста стал «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение рассчитано до конца этого года.

Захаряном действительно интересуются в Нидерландах

Если до этого приходилось опираться на инсайды нидерландских СМИ, то теперь информация подтверждена. Sport24 связался с пресс-службой «Фейеноорда», и там заявили, что слухи небезосновательны.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» готовится предложить «Динамо» € 8 млн за Захаряна. Московский клуб ещё год назад мог выручить за 20-летнего полузащитника больше, но теперь придётся думать. Контракт Арсена истекает в 2024-м.

Звезду «Барсы» зазывают в Саудовскую Аравию

Новая цель саудовцев — Рафинья. На 26-летнего вингера сборной Бразилии нацелился «Аль-Ахли». Бен Джейкобс пишет, что Рафинья хочет остаться в «Барсе», но саудовцев это не остановило — они продолжают попытки заполучить игрока. Между клубами ещё нет никакой конкретики, однако, как вы знаете, деньги творят чудеса. Так что можем смело ждать новостей.

Михаил Рождественский

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