Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

«Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов в 2023 году», — говорится в сообщении.

По данным журнала Forbes, рекордный доход спортсмена за год составил $136 млн, из них $46 млн были заработаны на футбольном поле, а $90 млн — за его пределами.