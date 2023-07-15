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09:56 (мск), источник: ТАСС

Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

ТАСС, 15 июля. Португальский футболист Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов в 2023 году», — говорится в сообщении.

По данным журнала Forbes, рекордный доход спортсмена за год составил $136 млн, из них $46 млн были заработаны на футбольном поле, а $90 млн — за его пределами.

На втором месте списка оказался аргентинец Лионель Месси, годовой доход которого составил $130 млн. Тройку лидеров замыкает француз Килиан Мбаппе с $120 млн дохода.

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