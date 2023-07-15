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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван дер Сара перевезли из Хорватии в Нидерланды. Его жизни ничего не угрожает

Аннемари ван дер Сар, супруга бывшего нидерландского голкипера Эдвина ван дер Сара, рассказала о состоянии супруга после его транспортировки из Хорватии в Нидерланды.

Аякс
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Источник: AP 2023

«Эдвина перевезли из Хорватии в пятницу вечером, и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в нидерландской больнице. Его состояние остаётся прежним — оно стабильно, угрозы для жизни нет. Семья ван дер Сар хотела бы выразить свою благодарность больнице Сплита за их заботу в течение последней недели.

Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где его будут дальше обследовать. Семья горячо надеется, что после этого он сможет сосредоточиться на своём выздоровлении», — приводит слова супруги ван дер Сара официальный сайт «Аякса».

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