Месси чуть не попал в аварию в Майами: видео
Нападающий Лионель Месси едва не попал в ДТП в США, сообщает Marca.
Нападающий Лионель Месси едва не попал в ДТП в США, сообщает Marca.
В эфир аргентинского канала TyC Sports, который снимал, как Месси покидает тренировочную базу «Интер Майами» в белом внедорожнике, попал момент, как машина аргентинца проезжает на красный свет.
Выехав на перекресток, автомобиль Месси, который сопровождала полиция, спровоцировал напряженную ситуацию на дороге. К счастью, аварии удалось избежать.
Презентация Месси в качестве игрока «Интер Майами» состоится 16 июля на стадионе в Форт-Лодердейле.