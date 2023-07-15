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12:23 (мск), источник: Sport24

Месси чуть не попал в аварию в Майами: видео

Нападающий Лионель Месси едва не попал в ДТП в США, сообщает Marca.

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В эфир аргентинского канала TyC Sports, который снимал, как Месси покидает тренировочную базу «Интер Майами» в белом внедорожнике, попал момент, как машина аргентинца проезжает на красный свет.

Выехав на перекресток, автомобиль Месси, который сопровождала полиция, спровоцировал напряженную ситуацию на дороге. К счастью, аварии удалось избежать.

Презентация Месси в качестве игрока «Интер Майами» состоится 16 июля на стадионе в Форт-Лодердейле.

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