Месси чуть не попал в аварию в Майами: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c74d5868b8a4885a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239126&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В эфир аргентинского канала TyC Sports, который снимал, как Месси покидает тренировочную базу «Интер Майами» в белом внедорожнике, попал момент, как машина аргентинца проезжает на красный свет.

Выехав на перекресток, автомобиль Месси, который сопровождала полиция, спровоцировал напряженную ситуацию на дороге. К счастью, аварии удалось избежать.

Презентация Месси в качестве игрока «Интер Майами» состоится 16 июля на стадионе в Форт-Лодердейле.