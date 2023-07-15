VAR, пенальти и два гола в добавленное время. «Мактаарал» и «Кайсар» выдали супер триллер

Источник: ФК "Кайсар"

Встреча проходила в Атакенте и завершилась со счетом 2:2. На быстрый гол на второй минуте матча украинца Виталия Приндетты, хозяева ответили точным выстрелом белоруса Антона Шрамченко.

Казалось встреча завершиться вничью, но в добавленное время был назначен пенальти, который четко реализовал Рамазан Каримов. А затем перед самым финальным свистком дубль оформил Приндетта и спас свою команду от поражения.

Благодаря этой победе «Мактаарал» с 11-ю баллами остался на 12-ой позиции, а «Кайсар» с 20-ю пунктами на восьмом месте.

Ранее «Кайрат» на выезде обыграл «Окжетпес» (1:0).