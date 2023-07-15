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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» вдесятером отстоял выездную победу над «Шахтером»

Матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги между «Шахтером» и «Актобе» завершился выездной победой гостей, передают Vesti.kz.

Шахтер Кг
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Шахтер"

Автором единственного гола в матче, прошедшем в Караганде, стал Арман Кенесов. При этом «Актобе» заканчивал игру вдесятером. За вторую желтую карточку на 79-ой минуте с поля был изгнан защитник актюбинцев Адильхан Танжариков.

Этот успех помог «Актобе» набрать 31 балл и закрепится на третьей строчке. «Шахтер» с 15-ю очками на 10-ом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Шахтер Кг
0:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
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