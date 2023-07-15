«Актобе» вдесятером отстоял выездную победу над «Шахтером»
Матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги между «Шахтером» и «Актобе» завершился выездной победой гостей, передают Vesti.kz.
Шахтер Кг
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Матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги между «Шахтером» и «Актобе» завершился выездной победой гостей, передают Vesti.kz.
Автором единственного гола в матче, прошедшем в Караганде, стал Арман Кенесов. При этом «Актобе» заканчивал игру вдесятером. За вторую желтую карточку на 79-ой минуте с поля был изгнан защитник актюбинцев Адильхан Танжариков.
Этот успех помог «Актобе» набрать 31 балл и закрепится на третьей строчке. «Шахтер» с 15-ю очками на 10-ом месте.