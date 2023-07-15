«Актобе» вдесятером отстоял выездную победу над «Шахтером»

Автором единственного гола в матче, прошедшем в Караганде, стал Арман Кенесов. При этом «Актобе» заканчивал игру вдесятером. За вторую желтую карточку на 79-ой минуте с поля был изгнан защитник актюбинцев Адильхан Танжариков.