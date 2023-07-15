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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России

КАЗАНЬ, 15 июл — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.

Зенит
ЦСКАСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей в Казани в присутствии 40 876 зрителей, завершилось со счетом 0:0. После этого сразу была назначена серия пенальти, в которой футболисты «Зенита» оказались точнее — 5:4.

«Зенит», в минувшем сезоне в пятый раз подряд ставший победителем чемпионата России, завоевал свой восьмой Суперкубок и стал единоличным рекордсменом по этому показателю. На счету выигравшего Кубок страны прошедшего сезона ЦСКА семь побед в матчах за Суперкубок.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) петербуржцы 22 июля на выезде сыграют против «Нижнего Новгорода», армейцы в тот же день в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом».

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