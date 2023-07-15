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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» стал самым титулованным клубом России

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России — 0:0 (пенальти 5:4).

Зенит
ЦСКАСуперкубок России
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Источник: Спорт-Экспресс

Петербуржцы завоевали 22-й титул в своей российской истории. В активе «Зенита» 9 побед в чемпионате России, 4 завоеванных Кубка страны, 8 побед в Суперкубке и 1 Кубок РФПЛ.

Таким образом, «Зенит» стал самым титулованным клубом России. На втором месте идет ЦСКА с 21 трофеем.

В первом туре РПЛ нового сезона команда Сергея Семака в гостях встретится с «Пари НН». Игра пройдет в субботу, 22 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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