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20:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне

В восьмой раз в карьере Игорь Акинфеев стал участником серии пенальти.

Зенит
ЦСКАСуперкубок России
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Источник: Спорт-Экспресс

В шести случаях он защищал ворота ЦСКА, еще дважды — сборной России в плей-офф чемпионата мира. Неудача в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5) в Казани оказалась для капитана армейцев всего второй в карьере.

Ранее он проиграл серию только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ. Любопытно, что во всех восьми случаях Акинфеев отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя попытками соперников.

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