Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне

В шести случаях он защищал ворота ЦСКА, еще дважды — сборной России в плей-офф чемпионата мира. Неудача в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5) в Казани оказалась для капитана армейцев всего второй в карьере.