Кержаков мог закончить с футболом год назад. А теперь в «Зените» он просто лучший

Михаил Кержаков — герой Суперкубка. Да, «Зенит» играл плохо. И был ближе к поражению. И, скорее всего, один раз команда пропустила бы в основное время, но уж слишком хорош был вратарь. В первом тайме сначала перевёл сложный удар Чалова в перекладину, потом потащил удар Зайнутдинова со штрафного. во втором был шикарный сейв после выстрела Гаича. И ещё несколько сложных моментов. Дальше — серия пенальти — Миша взял пятый и шестой удар. Просто великолепие!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=884ab6c7ef860efb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456251383&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И речь не только о конкретном матче. Скорее — о периоде карьеры, который запустился у него прошлой осенью. В 35 он чуть ли не впервые в карьере стал безальтернативно основным в «Зените». Впервые попал в сборную. Всё это дало уж очень мощный импульс — Кержаков набрал суперформу, перестал ошибаться, играл с бешеной уверенностью даже ногами. А ведь именно этот компонент был самым проблемным на протяжении карьеры. 16 пропущенных мячей в 24 матчах — разве не круто? Тем более с учётом, что оборона петербуржцев, особенно весной, не была такой уж надёжной. Но кипер скрывал бóльшую часть недочётов защитников, не ошибался сам и передавал эту надёжность команде. Кержаков стал безусловным русскоязычным лидером раздевалки. И главное — кайфовал от каждого момента, происходящего с ним.

Сейчас в это трудно поверить, но год назад Кержаков планировал вообще закончить карьеру. Тренерский штаб весной 2022-го давал понять, что хочет наиграть первым номером Одоевского. Это наложилось на личные проблемы Михаила — так что при всём желании он не мог чувствовать себя здорово. Наступило лето. Контракт законился. И логичные мысли о финише. Смысл и дальше сидеть на скамейке? Вот что Кержаков рассказывал «Чемпионату» осенью 2022-го.

«В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через 2−3 месяца захочу вернуться? Подписал контракт. Однако понимал: если всё останется по-прежнему, то подойду и попрошу его разорвать. Я скажу честно: первое время на сборах эмоционально был абсолютно пустой. Ничего не хотелось. Но потом пришлось закуситься. Обстоятельства в жизни немного изменились. Я вышел из сложной ситуации ментально другим человеком. Пока всё идёт так. Не знаю, что будет дальше». Михаил Кержаков вратарь «Зенита»

Важно, что штаб тогда выразил полную поддержку. Тренер вратарей Бирюков сказал, что Михаил нужен. Он остался. И когда Одоевский словил удаление в матче с «Ахматом», его заменил именно Кержаков. С того момента он блистает в воротах.

Хотя были разные периоды — зимой, например, в клуб вернулся Васютин. Казалось, чем не конкурент? Но Александр получал время только в Кубке. Михаил не дал в себе усомниться. Теперь вернулся Никита Гойло, которого так нахваливали в «Пари НН». Неплохая замена. Но нет. Кержаков вновь набрал гиперформу и в матче с ЦСКА доказал, что его рано отправлять из футбола. Похоже, основным в новом сезоне снова будет именно он.

ВРАТАРИ «ЗЕНИТА» ГОЙЛО, КЕРЖАКОВ И ВАСЮТИН | Источник: Чемпионат.com

Кержаков действительно круто перезагрузил себя в футболе. И показал, что после 35 карьера вратаря в некоторых случаях только начинается.