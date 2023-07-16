10 главных трансферных новостей дня. Мегапредложение по Хвиче и рекорд «Арсенала»

15 июля не стало исключением. Снова куча новостей о летнем трансферном окне. Ниже — десятка самых интересных.

«Ньюкасл» сделал мегапредложение по Хвиче

Кварацхелия всего год в европейской топ-лиге, но все настолько в восторге от его игры, что готовы отвалить кучу денег на трансфер. Tuttomercatoweb со ссылкой на арабский источник сообщает, что «Ньюкасл» предложил «Наполи» € 95 млн за 22-летнего грузинского вингера.

Правда, шансы у английского клуба небольшие. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не настроен продавать свой главный актив — вместо этого итальянцы работают над новым долгосрочным контрактом для Хвичи.

«Интер» вышел из переговоров по Лукаку

Плохие новости для Ромелу. Фабрицио Романо пишет, что боссы «Интера» разозлились из-за новостей о переговорах бельгийского нападающего с «Ювентусом» и больше не будут пытаться подписать его. В ближайшее время итальянский клуб уведомит «Челси» о выходе из сделки. Теперь у 30-летнего футболиста два варианта — «Ювентус» и Саудовская Аравия. Правда, туринцам, прежде чем купить Ромелу, нужно продать Душана Влаховича.

«Арсенал» провернул супертрансфер

Это случилось. Теперь Деклан Райс официально игрок «Арсенала». Сумма супертрансфера — € 122 млн с учётом бонусов. Разумеется, это рекорд для «Арсенала», который никогда ещё столько не тратил. 24-летний полузащитник сборной Англии, всю карьеру игравший за «Вест Хэм», получил долгосрочный контракт и любимый 41-й номер.

ТЕПЕРЬ ДЕКЛАН РАЙС ОФИЦИАЛЬНО ИГРОК «АРСЕНАЛА» | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» близок к покупке нового левого защитника

Речь о 25-летнем бразильце Рожерио из «Сассуоло». Metaratings пишет, что «Спартак» заплатит за новичка € 8 млн. Информацию о потенциальном переходе уже подтвердил агент футболиста Винисиус Пратес.

«Да, мы близки к переходу в “Спартак”, это действительно может произойти, — заявил Пратес. — Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? “Спартак” — большой клуб».

Моуринью нацелился на Морату

А вот и усиление для «Ромы». Calciomercato утверждает, что Альваро даже готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в команду к Жозе, для которого является приоритетной целью. По действующему контракту с «Атлетико» Мората получает € 6 млн в год, а в Италии ему готовы обеспечить € 4,5 млн. Моуринью, а также Пауло Дибала уже звонили испанцу с целью убедить его перейти в «Рому».

Главная проблема: непонятно, сколько «Атлетико» потребует за 30-летнего нападающего. Предполагаемая сумма варьируется от € 10 млн до € 25 млн. В худшем случае «Рома» сможет позволить себе разве что аренду.

Клаудиньо покинет «Зенит»?

Работа по переходу вовсю идёт. Дэвид Шарп утверждает, что «Фламенго» предложил «Зениту» за 80% прав на 26-летнего полузащитника € 17,5 млн, а «РБ Брагантино» — € 1,7 млн за оставшиеся 20% прав. Информацию, что Клаудиньо принадлежит российскому клубу лишь частично, распространяют в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо хочет перейти во «Фламенго» и уже согласовал с клубом условия контракта. Бразильцы при этом не собираются особо уступать в переговорах, как это делал «Коринтианс».

В команде Головина появился новый вратарь

«Монако» купил швейцарского голкипера Филиппа Кёна у «Ред Булл Зальцбург», контракт с новичком рассчитан на пять лет. 25-летний футболист ранее играл на молодёжном уровне за «Шальке», «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», а также вызывался в юношеские сборные Германии. Звучит перспективно, да?

«МОНАКО» КУПИЛ ШВЕЙЦАРСКОГО ГОЛКИПЕРА ФИЛИППА КЁНА | Источник: Чемпионат.com

«МЮ» согласовал переход Онана

Ждём официального объявления? Sky Sports утверждает, что «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Интером» все детали трансфера 27-летнего вратаря. По условиям сделки, которую могут закрыть уже к понедельнику, 17 июля, итальянский клуб получит € 50 млн плюс бонусы.

Аарон Рэмси вернулся домой

Порадуемся за бывшего полузащитника «Арсенала» и «Ювентуса». Сегодня Рэмси покинул «Ниццу» и, как и ожидалось, моментально оказался в «Кардифф Сити». Клуб для 32-летнего футболиста родной — именно там он воспитывался и начинал карьеру, прежде чем уехать в Лондон. Контракт Аарона рассчитан на два года.

ААРОН РЭМСИ | Источник: Чемпионат.com

Марез готов уехать в Саудовскую Аравию

Кажется, европейский футбол скоро лишится ещё одной звезды. Фабрицио Романо пишет, что Рияд Марез готов принять предложение «Аль-Ахли» и устроиться на контракт до 2026 года с зарплатой € 20 млн за сезон. Саудовцы стремительно продавливают сделку — осталось только сделать официальное предложение «Манчестер Сити» и провести для 32-летнего алжирского вингера медобследование. Повторное обсуждение перехода состоится на следующей неделе.