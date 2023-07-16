Денис Глушаков отреагировал на свою первую победу в пляжном футболе

В матче 14-го тура чемпионата России по пляжному футболу «Строгино» одержало волевую победу над «Локомотивом» — 6:5, уступая в ходе встречи 1:5. Победный гол на счету белоруса Павла Стаскевича, оформившего в матче дубль. Также два мяча за «Строгино» забил Дмитрий Фролов, по разу отличились Илья Нижельский и Олег Византий. У «Локомотива» двумя мячами отметились Фёдор Земсков и Брендо. Ещё один гол на счету Артёма Волошина. Для Глушакова это был второй матч за «Строгино».