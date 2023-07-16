Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Шинник
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Сокол
Все события
Фоторепортажи
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
10:25 (мск), источник: Московский комсомолец

«Интер Майами» без Месси крупно проиграл в MLS

Футболисты «Сент-Луис Сити» на своем поле обыграли «Интер Майами» в матче очередного тура MLS. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Наверх
Источник: AP 2023

В матче отличились Самюэль Адениран, Тим Паркер и Эдуард Левен. В этом матче не играл новобранец «Интер Майами» Лионель Месси.

Этот матч стал дебютным для Херардо Мартино на посту главного тренера «Интер Майами». Команда не может выиграть в чемпионате 11 матчей кряду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как дата вступления в брак влияет на семейную жизнь
Костомаров показал изменившуюся до неузнаваемости жену
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь