«Интер Майами» без Месси крупно проиграл в MLS

В матче отличились Самюэль Адениран, Тим Паркер и Эдуард Левен. В этом матче не играл новобранец «Интер Майами» Лионель Месси.

Этот матч стал дебютным для Херардо Мартино на посту главного тренера «Интер Майами». Команда не может выиграть в чемпионате 11 матчей кряду.