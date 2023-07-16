«Интер Майами» без Месси крупно проиграл в MLS
Футболисты «Сент-Луис Сити» на своем поле обыграли «Интер Майами» в матче очередного тура MLS. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Футболисты «Сент-Луис Сити» на своем поле обыграли «Интер Майами» в матче очередного тура MLS. Встреча завершилась со счетом 3:0.
В матче отличились Самюэль Адениран, Тим Паркер и Эдуард Левен. В этом матче не играл новобранец «Интер Майами» Лионель Месси.
Этот матч стал дебютным для Херардо Мартино на посту главного тренера «Интер Майами». Команда не может выиграть в чемпионате 11 матчей кряду.