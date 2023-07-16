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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Бекхэм выразил гордость от перехода Месси в его клуб

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал официальный переход в американский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, передают Vesti.kz. Он отметил, что его мечта сбылась.

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Источник: AP 2023
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«Десять лет назад, когда я только начинал свой путь по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привезти величайших игроков мира в этот удивительный город. Я хотел получить игроков, которые разделяют мои амбиции, как когда я присоединился к “Лос-Анджелес Гэлакси”, чтобы они помогли развить футбол в США и создать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим. Сегодня эта мечта сбылась.

Я очень горжусь тем, что игрок такого калибра, как Лео, присоединяется к нашему клубу, но я также рад приветствовать хорошего друга, удивительного человека и его прекрасную семью, которые присоединились к нашему сообществу “Интер Майами”», — цитирует Бекхэма сайт американского клуба.

Американский клуб официально подтвердил трансфер. Месси перешел на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под номером 10.

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