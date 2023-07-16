10 главных трансферных новостей дня. Срочная распродажа «Барсы» и две суперцели «ПСЖ»

Продолжаем следить за летним трансферным окном. Позади 16 июля — очередной день, полный интересных слухов и объявлений. Собрали для вас свежий дайджест из 10 главных новостей.

Мощное усиление для «Фенербахче»

Турецкий клуб — один из главных игроков на трансферном рынке этим летом. «Фенер» уже подписал Эдина Джеко, Себастьяна Шиманьского, Райана Кента и ещё нескольких новичков, но и на этом не остановился.

Теперь в Турции будет зажигать ещё и Душан Тадич. 34-летний серб сначала попросил «Аякс» отпустить его, а затем свободным агентом перешёл в «Фенербахче». Контракт рассчитан на два года.

А ещё, по информации авторитетного Фабрицио Романо, в «Фенербахче» переходит Доминик Ливакович. Вы наверняка помните этого вратаря по игре на чемпионате мира — 2022 в составе сборной Хорватии. Там он тащил, и многие ждали перехода в топ-клуб уже зимой. Вместо этого Ливакович досидел в загребском «Динамо» до лета и поехал в Турцию. Хорватский клуб получит за 28-летнего футболиста € 9 млн.

Мане поедет в Саудовскую Аравию не к Фирмино, а к Роналду?

Саудовские клубы поначалу выцепляли звёзд из Европы поодиночке, а теперь устраивают настоящие трансферные гонки. Первым за Садио Мане пришёл «Аль-Ахли», подписавший его многолетнего партнёра по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. Сенегальскому вингеру, как сообщалось, предложили зарплату € 20 млн за сезон, но история пока не получила развития.

Теперь за Мане борется ещё один клуб. «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, повысил ставки и предложил 31-летнему Садио зарплату € 25 млн. Об этом сообщает Николо Скира. Мане не входит в планы «Баварии», а переговоры с «Аль-Насром» уже вовсю идут.

«Челси» купил ещё одного молодого бразильца

На этот раз лондонский клуб пополнил 18-летний нападающий Анжело Габриэл из «Сантоса». Контракт с многообещающим талантом рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила € 15 млн. Парень пока не феерит — в нынешнем сезоне у него всего два гола в 21 матче во всех турнирах. Но не мог же «Челси» купить не пойми кого, да?

«ПСЖ» выкупил свою юную звезду

Речь о Ксави Симонсе, в котором уже несколько лет видят будущую суперзвезду. Париж, судя по сообщениям Фабрицио Романо, активировал опцию обратного выкупа и забрал 20-летнего полузащитника из ПСВ за € 6 млн.

На этом приключения Симонса, видимо, не закончатся. Всё тот же Романо пишет, что Ксави может отправиться в аренду в «РБ Лейпциг». На игрока претендуют многие клубы, но именно немцы лидируют в этой гонке. Особенно вероятным отъезд Симонса станет в том случае, если Неймар и Килиан Мбаппе останутся в «ПСЖ» этим летом.

На Кейна претендует не только «Бавария»

Лидер «Тоттенхэма» и сборной Англии, оказывается, находится в шорт-листе «ПСЖ». The Telegraph сообщает, что Париж хочет усилить центр нападения парой игроков и рассматривает нескольких футболистов, но именно Гарри — фаворит. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи уже провёл первичные переговоры с «Тоттенхэмом» и уверен, что сможет сделать Кейну лучшее предложение. При этом покупка 29-летнего англичанина никак не зависит от судьбы Мбаппе. В общем, теперь решение за Кейном.

«ПСЖ» готов отдать € 90 млн за нападающего «Ювентуса»

А вот, судя по всему, и второй кандидат на усиление атаки Парижа. Альфредо Педулла утверждает, что «ПСЖ» готов заплатить «Ювентусу» € 90 млн с учётом бонусов за Душана Влаховича, а самому 23-летнему сербу предложить контракт на € 9 млн в год.

Как и в случае с Кейном, первичные переговоры «ПСЖ» уже провёл, но пока лишь с окружением Влаховича. Официального предложения ещё не было. «Юве» же готов ждать, но не слишком долго, поскольку «Челси» хочет поскорее избавиться от Ромелу Лукаку, которого как раз очень ждут в Турине.

«Спартак» работает над трансфером защитника сборной Сербии

Клуб, по информации Mozzart Sport, уже сделал «Црвене Звезде» предложение в € 7 млн и 10% от будущей перепродажи Страхини Эраковича. Сербский клуб хочет больше — € 9 млн и 15% от перепродажи. При этом у «Црвены» есть соглашение с «Зенитом», по которому чемпионы России могут перехватить любого игрока, направив своё предложение. В таком случае решение будет принимать сам Эракович.

Что касается условий для 22-летнего футболиста сборной Сербии, «Спартак» предлагает ему четырёхлетний контракт с зарплатой € 1,5 млн за сезон. Информацию о переговорах уже подтвердил агент игрока Зоран Павлович.

«МЮ» нацелился на звезду «Баварии»

В Англию может внезапно уехать Леон Горецка. Как сообщает Sky Sport Germany, «Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к 28-летнему полузащитнику сборной Германии, но возможна конкуренция, поскольку заполучить футболиста хотят ещё два-три европейских топ-клуба.

«Бавария», как ни странно, готова отпустить Горецку, если поступит предложение в размере € 40−50 млн. А дело в том, что главный тренер команды Томас Тухель собирается использовать в полузащите Конрада Лаймера и Йозуа Киммиха, поэтому Леону может просто не найтись места в основе. При этом Горецка не горит желанием покидать Мюнхен, но, вполне вероятно, изменит настрой, если окажется в запасе.

«Барса» собирается продать трёх игроков к середине недели

О великом плане каталонцев пишет AS. По информации издания, до ближайшей среды, 19 июля, «Барса» хочет продать полузащитника Франка Кессье, флангового защитника Серджино Деста и центрдефа Клемана Лангле. При этом на всех есть спрос: по Кессье уже идут переговоры с «Ювентусом», Дест может вернуться в «Аякс», а Лангле — в «Тоттенхэм», за который играл на правах аренды. Но времени мало.

«Челси» включился в борьбу за звезду ЧМ-2022

Рандаль Коло Муани попал на радары топ-клубов после яркого выступления в Катаре со сборной Франции. Борьба идёт с зимы, и теперь в ней на одного участника больше. Как сообщает Фабрицио Романо, на 24-летнего нападающего «Айнтрахта» претендует «Челси», который продолжает перезагрузку после назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Также за игроком охотятся «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Тоттенхэм».