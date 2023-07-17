Презентация Месси в США едва не обернулась провалом. Начало отложили на два часа из-за бури, но в итоге получилось красиво

Воскресенье, 16 июля, обречено было стать невероятно важным днем для МЛС. Во-первых, должна была состояться презентация Лионеля Месси в качестве игрока «Интер Майами» — мероприятие было намечено на стадионе клуба. Во-вторых, «Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с Серхио Бускетсом — многолетним партнером Месси по «Барселоне», который этим летом покинул Каталонию в качестве свободного агента.

Но, как говорится, что-то пошло не так. Для начала официальный Twitter-аккаунт МЛС в новости о подписании Бускетса перепутал фото, поставив картинку с Альваро Арбелоа. Ошибку быстро заметили и по соцсетям пошла волна шуток.

Людям из МЛС надо при этом отдать должное: они не только оперативно исправили косяк, но и не стали делать вид, будто ничего не произошло, тоже попробовав отшутиться — мол, Арбелоа и Бускетс так похожи, а админу мы купим новые очки.

Но на этом беды не закончились. Примерно за 40 минут до официально заявленного времени начала презентации Месси (а заодно и Бускетса) над стадионом в Майами разразилась даже не гроза, а настоящая буря.

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Хотя еще за час до этого ничего не предвещало подобного. В окрестностях стадиона собравшиеся фанаты устроили фиесту — с песнями, танцами и барабанами.

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Вовсю продавались футболки и прочая атрибутика с десяткой на спине.

Приехавший на мероприятие владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, как всегда безупречно одетый, улыбался всем широкой улыбкой.

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На стадион даже привели козу (или козла). Наверное, отсылка многим понятна, но пояснение все же нужно: в английском языке слово «коза» — goat — совпадает с популярной аббревиатурой GOAT, которую часто используют в медиа или соцсетях журналисты и болельщики. Расшифровывается это как greatest of all time — лучший на все времена. Придумал ее, кстати, Мухаммед Али. Применимо ли это к Месси? Разумеется.

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С одной стороны, болельщиков гроза не особенно напугала. Они мокли под проливным дождем, но продолжали скандировать имя того, ради кого они все собрались.

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С другой стороны, были и пугающие моменты. Например, когда в разгар бури публика пыталась проникнуть на стадион, чтобы укрыться от дождя хоть под какими-то навесами, но на входе толпу сдерживала охрана. По сообщениям в соцсетях, на нескольких воротах секьюрити потеряли контроль над ситуацией и ретировались, и часть болельщиков проникла внутрь — в том числе те, у кого не было билетов. К счастью, никто не пострадал — во всяком случае, сообщений об этом не поступало.

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В последние же пару дней до презентации самой популярной темой, связанной с Месси, был поход аргентинца вместе с женой Антонеллой и тремя детьми в продуктовый супермаркет в Майами. По соцсетям широко разлетелось фото, где он стоит вместе с тележкой, доверху набитой покупками.

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Из содержимого пакетов можно рассмотреть только хлопья для завтрака марки Lucky Charms. Многие, кстати, обратили внимание на то, что Месси пошел магазин Publix — это локальная флоридская сеть супермаркетов, популярная среди местных жителей. Может, конечно, все дело в том, что Publix — это один из партнеров «Интер Майами», но все равно получилось удачно — Лео, мол, ведет себя, как настоящий флоридец.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=451647a809431830&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239142&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, что узнавать Месси народ начал только на кассе. В итоге он оставил отбиваться от поклонников Антонеллу, а сам предпочел побыстрее ретироваться в припаркованную на стоянке машину. Но это, конечно, не сравнимо с безумием, которое сопровождало Лео в Барселоне, Париже или в Аргентине.

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В итоге презентация началась на два часа позже — в 20.30 вместо заявленных изначально 18.30. Сам Месси вместе с женой и детьми приехал примерно за 40 минут до начала, когда гроза уже стихла. Вскоре появился и Бускетс — тоже вместе с семьей.

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Сама церемония получилась довольно стандартной. Сначала Бекхэм и другие официальные лица говорили положенные случаю речи, затем пригласили Бускетса и вручили ему футболку, потом снова речи от официальных лиц — «мы обещали привезти в Майами лучших игроков мира и вот этот день настал» — и, наконец, под бодрую музыку в стиле реггетон, невероятно популярную в Латинской Америке, на сцену пригласили Месси.

Аргентинцу вручили майку с 10-м номером на спине, после чего он обратился с небольшой речью к собравшимся болельщикам (в итоге 18-тысячная арена оказалась заполнена до отказа).

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«Мы всегда будем делать все возможное для этой команды. Я очень рад, что выбрал этот город и этот проект. Уверен, мы получим массу удовольствия. Сейчас я очень взволнован. Хочу помочь “Интер Майами” продолжать расти», — сказал Лео.

Дальше был салют, а затем на табло показали ролик, в котором Месси приветствуют местные знаменитости — от суперзвезды НБА Стефа Карри и главного тренера сборной США по футболу Грега Белхалтера до мэра Майами Фрэнсиса Суареса.

Наконец, на сцену вышли семьи Месси и Бускетса, двое младших детей Бекхэма — сын Круз и дочь Харпер Севен — сделали групповое фото, а завершилось все опять же салютом.

Вся презентация продлилась в итоге около получаса. И, несмотря на бурю и связанные с ней проблемой, смотрелось все, в общем, красиво.

Автор: Дмитрий Гирин