Слухи об РПЛ или дисциплина? Молодой талант «Кайрата» вновь отстранен от основы

Источник: ФК "Кайрат"

Зимой по Кенжебеку была волна новостей: отстранение от основы, интерес от «Краснодара», неожиданно подписанный новый контракт с «Кайратом», просмотр в «Краснодаре-2» и возвращение в основу алматинского клуба.

Казалось, что после такой чехарды положение игрока наладится и он просто начнет работать и получать свои минуты в КПЛ. До определенного момента так и было. Но с июня Галымжан перестал попадать даже в заявку «Кайрата».

После одного из матчей Кекер подробно высказался по Кенжебеку: «Галымжан — это один из талантов Академии, мы все это знаем. Однако ему очень много нужно работать над собой. Есть вещи, особенно в фазе против мяча, которые не устраивают тренерский штаб. Он не получает то игровое время, которое он хочет. Есть много других разных проблем. Он учится быть профессиональным футболистом. Это сложный и длительный процесс. Он должен понять, что работа над собой — это самое главное».

Возможно, ключевая фраза здесь «не получает игровое время, которое хочет». Амбиции Кенжебека преобладают и не успевают за возможностями. Показательно, что Галымжана убрали из основы, несмотря на то, что в тот же период клуб разорвал контракт с другим вингером Гулжгитом Алыкуловым. То есть нужен очень веский повод, чтобы убрать своего воспитанника, когда кадровая ситуация и без того сложная. Не исключено, что к игроку есть вопросы и по части дисциплины/профессионализма.

Кекер всегда ратует за выпускников академии, но в то же время он всех этих ребят очень хорошо знает и понимает, что периодически их надо воспитывать и грубо говоря спускать на землю.

Источник: ФК "Кайрат"

При этом есть и другая составляющая. Кенжебек не оставляет надежд уехать в РПЛ. По слухам, его представитель продолжает работу в этом направлении. Последняя публичная ситуация была связана с клубом «Пари НН», где уже опровергли интерес к Галымжану.

В трансфер молодого казахстанца куда бы то ни было пока поверить сложно. «Кайрат» зачастую тяжело расстается с видными воспитанниками, да и бэкграунд у Кенжебека пока не столь крепкий, чтобы его подписал даже аутсайдер РПЛ.