10 главных трансферных новостей дня. Прощальная речь Мбаппе и топ-новичок «Баварии»
Из Мюнхена могут уехать два лидера, а к Месси мчат ещё два друга.
ПСЖ
Бавария
Наполи
Челси
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Спартак
Из Мюнхена могут уехать два лидера, а к Месси мчат ещё два друга.
Продолжаем собирать главные новости о футбольных трансферах. Ниже — подборка из свежих слухов и объявлений за 18 июля.
Лондонский клуб сделал второе предложение по полузащитнику «Брайтона» в размере € 81,9 млн, пишет Дэвид Орнштейн. Но снова получил отказ! Первое предложение было меньше — € 70,2 млн. «Брайтон», похоже, хочет вытрясти из «Челси» все деньги, чтобы максимально навариться на 21-летнем таланте. Судя по динамике, ждём € 90 млн?
Максимально неожиданная новость. Йозуа Киммих до последнего времени был неприкосновенным футболистом для боссов мюнхенского клуба, но теперь всё изменилось. Георг Холзнер утверждает, что «Бавария» готова обсуждать трансфер 28-летнего вице-капитана команды, если по нему поступит выгодное предложение. Желающие взять топ-полузащитника есть?
Килиан уже всё продумал. Прощальную речь 24-летнего нападающего, заготовленную на случай ухода из «ПСЖ» в это трансферное окно, опубликовал PSG Community:
— Я действительно хотел остаться, это было моё желание. Но в команде меня предупредили о финансовых проблемах, которые возникнут у клуба, если я уйду бесплатно следующим летом. Поэтому я согласился уйти этим летом — чтобы не доставить неприятностей «ПСЖ».
Болельщики «ПСЖ» здесь? Как вам такие слова?
Шикарная схема, если это действительно случится. После суперприбыльной продажи Деклана Райса в «Арсенал» лондонский клуб, по сообщениям Флориана Плеттенберга, обратил внимание на Леона Горецку. Самое удивительное, что и «Бавария» не против расстаться с полузащитником и затребует за него € 45−50 млн. Сам 28-летний футболист пока настроен остаться и отвоевать обратно место в стартовом составе.
О трансфере южнокорейского защитника из «Наполи» было известно давно, но мюнхенский клуб почему-то не спешил с представлением новичка. Теперь последняя мелочь устранена, а болельщики наконец увидели Кима в футболке «Баварии». Контракт рассчитан до 2028 года, сумма трансфера — около € 50 млн, а играть 26-летний защитник будет под третьим номером.
Чтобы Лео было комфортно, руководство клуба из США решило воссоздать состав «Барселоны» середины 2010-х годов. Фабрицио Романо утверждает, что следующим новичком «Интер Майами» станет 34-летний защитник Жорди Альба, который после отъезда из Каталонии оставался в статусе свободного агента. Контракт согласован, осталось его подписать и объявить о переходе.
А ещё к переходу в «Интер Майами» близок Луис Суарес! По информации Гастона Эдула, стороны заметно продвинулись в переговорах и находятся на грани полной договорённости. Сделка по переходу 36-летнего нападающего «Гремио» может состояться в ближайшее время.
Помните Джонни Эванса? Конечно, помните. Последние несколько лет защитник выступал за «Лестер», а после прошлого сезона, по итогам которого команда вылетела в Чемпионшип, ушёл. И тут Эванс внезапно понадобился родному «МЮ», в котором воспитывался и начинал карьеру. С 35-летним североирландцем подписали краткосрочный контракт, и в ближайшее время он снова наденет красную футболку в товарищеских матчах.
Казалось, что договорённость вот-вот настанет, но возникли проблемы. The Athletic пишет, что «Аталанта» запросила за Расмуса Хёйлунна € 100 млн, хотя раньше речь шла о € 70 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. «МЮ» всё ещё надеется подписать свою главную трансферную цель, но будет готов переключиться на альтернативные варианты, если итальянский клуб не снизит аппетиты. Неужели 20-летний датчанин останется в Бергамо?
У нас тоже есть инсайд. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что лондонский клуб готов отпустить 27-летнего колумбийского защитника в Москву за € 13,3 млн, а сторона футболиста просит зарплату в размере € 3 млн за сезон. Переговоры продолжаются, но тянуть нельзя — ранее сообщалось, что Санчесом также интересуется «Бетис».
Гарри уже дал понять, что не собирается переходить в «ПСЖ», поэтому основным претендентом оказалась «Бавария». Но теперь она снова не одна. The Athletic сообщает, что если 29-летний нападающий останется в «Тоттенхэме» на следующий сезон, то «Барселона» постарается подписать его бесплатно летом 2024 года — именно тогда у футболиста истекает действующий контракт.
Михаил Рождественский