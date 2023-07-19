10 главных трансферных новостей дня. Прощальная речь Мбаппе и топ-новичок «Баварии»

Продолжаем собирать главные новости о футбольных трансферах. Ниже — подборка из свежих слухов и объявлений за 18 июля.

«Челси» снова не смог договориться по Кайседо

Лондонский клуб сделал второе предложение по полузащитнику «Брайтона» в размере € 81,9 млн, пишет Дэвид Орнштейн. Но снова получил отказ! Первое предложение было меньше — € 70,2 млн. «Брайтон», похоже, хочет вытрясти из «Челси» все деньги, чтобы максимально навариться на 21-летнем таланте. Судя по динамике, ждём € 90 млн?

«Бавария» готова продать одного из лидеров

Максимально неожиданная новость. Йозуа Киммих до последнего времени был неприкосновенным футболистом для боссов мюнхенского клуба, но теперь всё изменилось. Георг Холзнер утверждает, что «Бавария» готова обсуждать трансфер 28-летнего вице-капитана команды, если по нему поступит выгодное предложение. Желающие взять топ-полузащитника есть?

Слили заготовленную прощальную речь Мбаппе на случай ухода из «ПСЖ»

Килиан уже всё продумал. Прощальную речь 24-летнего нападающего, заготовленную на случай ухода из «ПСЖ» в это трансферное окно, опубликовал PSG Community:

— Я действительно хотел остаться, это было моё желание. Но в команде меня предупредили о финансовых проблемах, которые возникнут у клуба, если я уйду бесплатно следующим летом. Поэтому я согласился уйти этим летом — чтобы не доставить неприятностей «ПСЖ».

Болельщики «ПСЖ» здесь? Как вам такие слова?

«Вест Хэм» решил заменить Райса топ-полузащитником

Шикарная схема, если это действительно случится. После суперприбыльной продажи Деклана Райса в «Арсенал» лондонский клуб, по сообщениям Флориана Плеттенберга, обратил внимание на Леона Горецку. Самое удивительное, что и «Бавария» не против расстаться с полузащитником и затребует за него € 45−50 млн. Сам 28-летний футболист пока настроен остаться и отвоевать обратно место в стартовом составе.

«Бавария» наконец объявила о переходе Ким Мин Джэ

О трансфере южнокорейского защитника из «Наполи» было известно давно, но мюнхенский клуб почему-то не спешил с представлением новичка. Теперь последняя мелочь устранена, а болельщики наконец увидели Кима в футболке «Баварии». Контракт рассчитан до 2028 года, сумма трансфера — около € 50 млн, а играть 26-летний защитник будет под третьим номером.

В «Интер Майами» переходят ещё два звёздных друга Месси

Чтобы Лео было комфортно, руководство клуба из США решило воссоздать состав «Барселоны» середины 2010-х годов. Фабрицио Романо утверждает, что следующим новичком «Интер Майами» станет 34-летний защитник Жорди Альба, который после отъезда из Каталонии оставался в статусе свободного агента. Контракт согласован, осталось его подписать и объявить о переходе.

А ещё к переходу в «Интер Майами» близок Луис Суарес! По информации Гастона Эдула, стороны заметно продвинулись в переговорах и находятся на грани полной договорённости. Сделка по переходу 36-летнего нападающего «Гремио» может состояться в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» неожиданно вернул своего бывшего защитника

Помните Джонни Эванса? Конечно, помните. Последние несколько лет защитник выступал за «Лестер», а после прошлого сезона, по итогам которого команда вылетела в Чемпионшип, ушёл. И тут Эванс внезапно понадобился родному «МЮ», в котором воспитывался и начинал карьеру. С 35-летним североирландцем подписали краткосрочный контракт, и в ближайшее время он снова наденет красную футболку в товарищеских матчах.

У «Манчестер Юнайтед» срывается трансфер «нового Холанда»

Казалось, что договорённость вот-вот настанет, но возникли проблемы. The Athletic пишет, что «Аталанта» запросила за Расмуса Хёйлунна € 100 млн, хотя раньше речь шла о € 70 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. «МЮ» всё ещё надеется подписать свою главную трансферную цель, но будет готов переключиться на альтернативные варианты, если итальянский клуб не снизит аппетиты. Неужели 20-летний датчанин останется в Бергамо?

Стало известно, сколько «Тоттенхэм» требует у «Спартака» за Давинсона Санчеса

У нас тоже есть инсайд. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что лондонский клуб готов отпустить 27-летнего колумбийского защитника в Москву за € 13,3 млн, а сторона футболиста просит зарплату в размере € 3 млн за сезон. Переговоры продолжаются, но тянуть нельзя — ранее сообщалось, что Санчесом также интересуется «Бетис».

Появился очередной претендент на Кейна

Гарри уже дал понять, что не собирается переходить в «ПСЖ», поэтому основным претендентом оказалась «Бавария». Но теперь она снова не одна. The Athletic сообщает, что если 29-летний нападающий останется в «Тоттенхэме» на следующий сезон, то «Барселона» постарается подписать его бесплатно летом 2024 года — именно тогда у футболиста истекает действующий контракт.