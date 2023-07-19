Футболист сборной Казахстана остался без клуба
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футболист сборной Казахстана Елдос Ахметов остался без клуба, сообщают Vesti.kz.
Футболист сборной Казахстана Елдос Ахметов остался без клуба, сообщают Vesti.kz.
Этот сезон 33-летний защитник начинал в составе «Аксу». Однако теперь Ахметов числится в списке отзаявленных игроков.
В составе павлодарского клуба игрок провел семь матчей в чемпионате Казахстана и одну игру в Кубке страны. «Аксу» после 15 туров, набрав семь очков, занимаете последнее место в КПЛ.
Ахметов является воспитанником таразского футбола. В КПЛ он дебютировал в 2009 году в составе павлодарского «Иртыша». Также защитник играл за такие клубы, как «Тараз», «Астана», «Кайсар» и «Кайрат».