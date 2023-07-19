Футболист сборной Казахстана остался без клуба

Этот сезон 33-летний защитник начинал в составе «Аксу». Однако теперь Ахметов числится в списке отзаявленных игроков.

В составе павлодарского клуба игрок провел семь матчей в чемпионате Казахстана и одну игру в Кубке страны. «Аксу» после 15 туров, набрав семь очков, занимаете последнее место в КПЛ.