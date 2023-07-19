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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана остался без клуба

Футболист сборной Казахстана Елдос Ахметов остался без клуба, сообщают Vesti.kz.

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Этот сезон 33-летний защитник начинал в составе «Аксу». Однако теперь Ахметов числится в списке отзаявленных игроков.

В составе павлодарского клуба игрок провел семь матчей в чемпионате Казахстана и одну игру в Кубке страны. «Аксу» после 15 туров, набрав семь очков, занимаете последнее место в КПЛ.

Ахметов является воспитанником таразского футбола. В КПЛ он дебютировал в 2009 году в составе павлодарского «Иртыша». Также защитник играл за такие клубы, как «Тараз», «Астана», «Кайсар» и «Кайрат».

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