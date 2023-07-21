10 главных трансферных новостей дня. Гвардиол — у Гвардиолы, Месси собирает друзей в США

Клубы продолжают шуметь на трансферном рынке! Каждый день совершаются громкие сделки. Сегодня, 20 июля, в информационном поле появилось несколько больших новостей.

Всё самое интересное — в нашем традиционном дайджесте.

«МЮ» объявил о трансфере Онана

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=71bc854d022102e0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239155&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свершилось! «Манчестер Юнайтед» подтвердил переход камерунского голкипера Андре Онана из «Интера». Клуб определился с заменой Давиду де Хеа, защищавшему ворота «МЮ» 12 лет. Онана подписал контракт с «Юнайтед» сроком на пять лет. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составила € 55 млн. Интересно, что это ещё один футболист, с которым Эрик тен Хаг работал ранее: он пересекался с Онана в «Аяксе». Коуч набирает проверенных бойцов для похода за золотом АПЛ.

«Астон Вилла» подпишет крутого вингера из Бундеслиги. Всё ради борьбы за ЛЧ?

«Астон Вилла» продолжает работу на рынке. Новый спортивный директор Рамон Мончи удивляет. Он уже затащил в Бирмингем Юри Тилеманса и Пау Торреса. Теперь «Вилла» подписывает новую звезду. По информации Фабрицио Романо, вингер «Байера» Мусса Диаби выбрал переход в английский клуб. Хотя ему предлагал солидный контракт «Аль-Наср». «Астон Вилла» заплатит «Байеру» за трансфер Диаби € 50 млн.

ЦСКА работает над покупкой чилийца из чемпионата Мексики

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в трансфере чилийского форварда Виктора Давилы. 25-летний футболист выступает в чемпионате Мексики за «Леон». По информации Transfermarkt, стоимость Давилы составляет € 5,5 млн. В 2018 году футболист дебютировал в составе сборной Чили. Давила — универсал, может сыграть как в центре нападения, так и на флангах. В прошлом сезоне он провёл 31 матч за «Леон» в чемпионате, забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

У «Спартака» перехватят звёздного защитника «Тоттенхэма»?

«Спартак» ищет на трансферном рынке центрального защитника. Клуб упустил серба Страхиню Эраковича, которого забирает «Зенит». Но красно-белые работают над сделкой по защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу. Однако и тут проблемы. По информации журналиста Маттео Моретто, «Страсбург» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу колумбийца. Однако клуб из Франции не готов платить Санчесу большую зарплату. Запасаемся попкорном и ждём развязки.

«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала»!

«Спартак» ищет не только защитников, но и центрфорварда. В качестве усиления команде предложили бывшего нападающего «Айнтрахта», «Бенфики» и «Реала» Луку Йовича, сообщает Metaratings. Как отмечает источник, сам серб не против переезда в Россию. Интересно, что за «Спартак» выступал отец Луки, Милан Йович. С красно-белыми в 2000 году он выиграл золото РПЛ. Ждём сына в «Спартаке»?

«Манчестер Сити» заплатит € 100 млн за Гвардиола

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол близок к «Сити». Как сообщает Фабрицио Романо, клубы согласовали сумму трансфера. Она составит € 100 млн. Условия контракта между «горожанами» и Гвардиолом согласованы ещё месяц назад. Хорват уже прошёл часть медобследования. Официальное подтверждение — уже скоро. Ждём шутки о совместной работы Гвардиолы и Гвардиола.

«Ньюкасл» забирает одну из звёзд «Лестера»

Как сообщает The Athletic, «Ньюкасл» и «Лестер» согласовали переход английского вингера Харви Барнса. Сумма трансфера составит около € 44 млн. Барнс и «Ньюкасл» в скором времени согласуют условия личного контракта. 25-летний футболист — воспитанник «Лестера». Он находился в системе клуба с 2006 года. Если бы не вылет в Чемпионшип, вероятно, Барнс и не покинул родной клуб. Но теперь «Ньюкасл» получает в распоряжение отличную опцию на фланги атаки.

Жоау Феликс всё же попадёт в клуб мечты

«Барселона» договорилась с «Атлетико» об аренде нападающего, сообщает журналист Марк Мартинес. Отмечается, что каталонцам аренда обойдётся в € 10 млн, также клуб будет выплачивать 70% его зарплаты. Через год «Барса» обязана выкупить Феликса за € 50 млн. Ранее португалец заявил, что «Барселона» — клуб его мечты и он хочет за неё выступать. В «Атлетико» у Феликса возник конфликт с тренером Диего Симеоне, из-за этого он даже ездил в аренду в «Челси». Мечты сбываются. Теперь для Жоау наступает новая счастливая глава.

Агент Вендела работает над уходом клиента из «Зенита»

Представитель бразильского полузащитника «Зенита» Вендела отправился в Россию, сообщает Fla Resenha. Его задача — договориться с сине-бело-голубыми, чтобы они отпустили игрока. Вендела хочет заполучить «Фламенго» — самый популярный клуб Бразилии. Переход усложняет ценник, выставленный «Зенитом» — € 20 млн + бонусы. Вендел находится в Бразилии, несмотря на то что «Зенит» уже сыграл в Суперкубке, а в выходные стартует сезон РПЛ. Вряд ли мы хоть раз ещё увидим полузащитника в футболке петербургского клуба.

К Месси и Бускетсу присоединился ещё один экс-игрок «Барселоны»