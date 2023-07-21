Аймбетов готов продолжить карьеру в чемпионате Турции

Источник: КФФ

Правило отмены статуса легионера для казахстанцев в чемпионате Турции открывает новые возможности для игроков. Интерес к футболистам сборной Казахстана уже появляется и в частности предложения поступали по Бахтиеру Зайнутдинову и Нуралы Алипу.

Это направление интересно и Абату Аймбетову. Форвард «Астаны» давно желает попробовать себя в зарубежной лиге. Сразу после введения нового правила в Турции представители игрока начали изучать рынок и потенциальные варианты для его трудоустройства. На данный момент конкретики нет, но работа продолжается.

При хорошем предложении Абат может уехать и в летнее трансферное окно, но более вероятный сценарий — переход зимой, поскольку в этот период нападающий скорее всего станет свободным агентом. Кроме того, сейчас Аймбетов необходим «Астане» и он сам мотивирован, поскольку клуб выступает в еврокубках и может пробиться в групповую стадию одного из турниров.