«Кайрат» объявил о продлении контракта с Жоао Пауло
Бразильский полузащитник Жоао Пауло продолжит выступать за «Кайрат», сообщают Vesti.kz. В алматинском клубе сделали официальное заявление.
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Бразильский полузащитник Жоао Пауло продолжит выступать за «Кайрат», сообщают Vesti.kz. В алматинском клубе сделали официальное заявление.
Была активирована опция и продлении соглашения. Бразилец останется в клубе до конца 2024 года.
Жоао Пауло выступает за «Кайрат» с 2021 года, до этого он защищал цвета «Ордабасы».
«В этом сезоне он фантастически результативен: 18 матчей, 13 голов, 3 ассиста. Не останавливайся, Жо!» — говорится в сообщении алматинского клуба.
Напомним, ранее прошла информация, что у Жоао Пауло есть вид на жительство в Казахстане и в скором времени он может получить паспорт. Главный тренер национальной команды Магомед Адиев готов рассмотреть вариант с его натурализацией.