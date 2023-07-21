«Кайрат» объявил о продлении контракта с Жоао Пауло

Источник: ФК "Кайрат"

Была активирована опция и продлении соглашения. Бразилец останется в клубе до конца 2024 года.

Жоао Пауло выступает за «Кайрат» с 2021 года, до этого он защищал цвета «Ордабасы».

«В этом сезоне он фантастически результативен: 18 матчей, 13 голов, 3 ассиста. Не останавливайся, Жо!» — говорится в сообщении алматинского клуба.