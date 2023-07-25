Лучшие футболисты планеты едут в Саудовскую Аравию за большими деньгами. Как роскошная жизнь развращает их?

Беспрецедентно большие зарплаты манят не только доигрывающих звезд, но и находящихся в расцвете сил топовых представителей европейского футбола, благодаря чему уровень местного чемпионата растет. При этом представители Саудовской Аравии не ограничиваются тюнингом своего первенства, они начали еще и инвестировать в футбольные клубы Старого Света. «Лента.ру» — подробнее о футбольном буме в ближневосточной стране и ее растущем влиянии на спорт номер один.

Уезжающие с ярмарки

Читайте также Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол

Говоря о футболе в Саудовской Аравии, большинство тут же вспомнит о Криштиану Роналду, который в конце 2022 года подписал контракт с «Аль-Насром», представляющим столицу страны Эр-Рияд. Команда положила ему сумасшедшую зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон, что сделало португальца самым высокооплачиваемым спортсменом мира, а также добавила мощный подписной бонус в размере 100 миллионов евро. Для сравнения: во время второго пришествия в «Манчестер Юнайтед» Криштиану платили чуть больше 30 миллионов евро в год.

Роналду в новом клубе провел приличную по статистике половину сезона: в 16 матчах он забил 14 мячей и сделал две голевые передачи, однако его команда все равно не смогла стать чемпионом. Тем не менее португалец не унывает и поет дифирамбы местному первенству, которое, при всем к нему уважении, выглядит сомнительно.

Саудовская лига лучше, чем MLS. Я на 100 процентов уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии, и теперь все игроки едут сюда. Через год она обгонит турецкую лигу и лигу Нидерландов. Криштиану Роналду

Фразой «все игроки едут сюда» Роналду немного приукрасил действительность, но с каждым трансферным окном в лиге действительно становится больше звездных футболистов. Некоторые из них, как и Криштиану, явно приехали в Саудовскую Аравию доигрывать.

35-летний Карим Бензема, который по итогам 2022 года стал обладателем «Золотого мяча», решил, что всего достиг с «Реалом», и на закате карьеры отправился на заработки в «Аль-Иттихад». Действующий чемпион Саудовской Аравии предложил ему зарплату в размере 27,5 миллиона евро за сезон. В Европе возрастному форварду было бы трудно найти вариант с гонораром даже вдвое меньше.

Похожими соображениями руководствовался и сенегалец Калиду Кулибали, который нынешним летом перешел из «Челси» в «Аль-Хиляль».

После проваленного сезона в Лондоне сенегальцу было проблематично рассчитывать на выгодные с финансовой точки зрения предложения от европейских клубов, а 10 миллионов евро в год в «Челси» ему, видимо, показались недостаточными. «Аль-Хиляль» с легкостью увеличил эту сумму в три раза и забрал 32-летнего защитника себе.

Сумасшедшую зарплату в 100 миллионов евро за сезон будет получать в «Аль-Иттихаде» бывший партнер Кулибали по «Челси» Нголо Канте. Один из лучших опорников мира выигрывал мундиаль в составе сборной Франции, взял кучу индивидуальных призов в Англии и еврокубках и, видимо, решил, что в 32 года можно поиграть в кайф за огромные деньги в Саудовской Аравии.

Источник: Социальные сети ФК "Аль-Иттихад"

Охота на молодых

Подписанием угасающих звезд в Саудовской Аравии дело не ограничивается. Местные клубы поставили на поток приглашение именитых футболистов, находящихся в самом расцвете сил. «Аль-Хиляль» отметился сразу двумя такими трансферами, потратив на них больше 100 миллионов евро. За 55 миллионов у «Вулверхэмптона» был куплен основной опорник сборной Португалии Рубен Невеш, а за центрального полузащитника Сергея Милинковича-Савича саудовцы выложили «Лацио» 40 миллионов.

Источник: Социальные сети "Аль-Хиляля"

И 26-летний португалец, и 28-летний серб благодаря переезду на Ближний Восток существенно улучшили свое материальное положение. Обоим положили по 20 миллионов евро в год, в предыдущих клубах они получали в пять раз меньше. Правда, вопрос об их спортивных перспективах остается открытым. Президента «Лацио» Клаудио Лотито решение Милинковича-Савича, несмотря на вырученные за трансфер деньги, разочаровало.

Не знаю, что сейчас с мотивацией у Сергея. Если он решил уехать в Саудовскую Аравию, то это исключительно из-за денег. Я до последнего пытался его сохранить в «Лацио». Пока же Милинкович-Савич завершает свою карьеру. Это именно так. Клаудио Лотито президент "Лацио"

Еще одним футболистом, который выбрал деньги вместо европейских перспектив, стал португалец Жота (не путать с Диогу Жотой). 24-летний вингер провел приличный сезон в «Селтике» и попал в сферу интересов нескольких крепких европейских клубов. Правда, никто из них и близко не смог бы повторить оклад в 12 миллионов евро за сезон. Да и «Селтику» за Жоту при трансферной стоимости игрока в 13 миллионов никто бы не заплатил 30.

На этом список громких приобретений клубов из Саудовской Аравии явно не закончен.

До закрытия трансферного окна в ведущих европейских чемпионатах еще больше месяца, а новости об интересе местных команд к звездам европейского футбола появляются ежедневно. У саудовцев практически неограниченные финансовые возможности, лояльный лимит на легионеров (не более восьми иностранцев на поле), а также отсутствие необходимости соблюдать, как в Европе, финансовый fair play. Это накачанные деньгами из ОАЭ и Катара «Манчестер Сити» и ПСЖ вынуждены постоянно думать о соотношении расходов с доходами. Клубы из Саудовской Аравии могут просто тратить.

Жажда роскоши

Выбравших финансовое благополучие вместо продолжения карьеры в Европе футболистов многие осуждают, однако глупо отрицать, что благодаря большим деньгам в жизни людей появляются новые возможности. Конечно, Криштиану Роналду мог бы позволить себе новый эксклюзивный Bugatti за 8 миллионов евро и без переезда в Саудовскую Аравию, а вот купил ли бы Канте футбольный клуб без жирного контракта с «Аль-Иттихадом» — большой вопрос.

Читайте также Канте купил клуб в Бельгии после подписания контракта «Аль-Иттихадом»

В конце июня полузащитник стал владельцем «Эксельсиор Виртон», вылетевшего в третий по силе бельгийский дивизион. О сумме сделки не сообщалось, но факт в том, что содержать даже скромную профессиональную команду сможет далеко не каждый звездный футболист.

Даже если перешедший в клуб из Саудовской Аравии футболист не хочет совершать грандиозных покупок, тяжелый люкс его неминуемо настигнет. Играющий в стране с 2021 года нигерийский форвард Одион Игало повидал многое, но этим летом его особенно поразил самолет, в котором команда летает на игры. Нападающий поделился в соцсетях фотографиями и видео из Boeing 747−400. Огромный лайнер рассчитан на 400 посадочных мест, но вместо бесконечных рядов кресел в нем сделали несколько роскошных залов, где из золота сделано примерно все. Если бы Игало не уточнял, где находится, опознать в этих декорациях салон самолета было бы невозможно.

В Саудовской Аравии отлично умеют находить индивидуальный подход к суперзвездам. К примеру, Роналду после перехода в «Аль-Наср» первое время жил в гостинице Four Seasons, расположенной в 99-этажной башне Kingdom Centrе в центре Эр-Рияда. Футболиста могли бы спокойно заселить в обычный люкс, но ему предложили эксклюзивные 17-комнатные апартаменты, занимающие два этажа. Криштиану заехал туда со всей семьей, включая девушку Джорджину Родригес. Закон в Саудовской Аравии запрещает селить в один номер официально не расписанные пары, но для дорогого гостя сделали исключение. Правда, жил там Криштиану не бесплатно, а за 302 тысячи долларов в месяц, которые, впрочем, вряд ли стали большой нагрузкой для его бюджета.

Отказники

К счастью, пока не всех известных футболистов можно заманить в Саудовскую Аравию тоннами денег и золотыми самолетами. «Аль-Хиляль» минувшей весной предлагал Лионелю Месси космические 1,2 миллиарда евро за два сезона, но аргентинец сделал выбор в пользу более конкурентной, несмотря на заверения Роналду, Главной лиги футбола (MLS). В «Интер Майами» форвард будет получать ничтожные по сравнению с саудовскими деньгами 50−60 миллионов долларов в год.

Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это показывает величие. Мне было неважно знать свою зарплату или бонусы, а было важнее играть и чтобы люди ценили меня. Об остальном позаботятся агенты. Месси перешел в MLS, чтобы соревноваться и играть. Его не волнуют деньги, потому что он любит футбол. Христо Стоичков легендарный нападающий "Барселоны" и сборной Болгарии

Отчаянные попытки заполучить форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина этим летом предпринимал «Аль-Иттихад». Саудовцы предлагали англичанам 60 миллионов евро, а самому футболисту — четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Однако 31-летнего южнокорейского футболиста это не заинтересовало. «Наверное, если бы я хотел отправиться туда, то уже был бы там, а не здесь», — объяснил Сон.

Репутация человека, очень любящего деньги, сложилась у бразильского форварда ПСЖ Неймара, однако он не позарился на 400 миллионов евро в год от неназванного саудовского клуба. 40 миллионов евро в «Аль-Ахли» не захотел зарабатывать и Лука Модрич. Вместо этого 37-летний хорват на год продлил контракт с «Реалом». О зарплате хавбека по новому соглашению ничего не сообщалось, но очевидно, что она в несколько раз ниже, чем предлагал «Аль-Ахли».

Интервенция в Европу

Саудовская Аравия не ограничивается массовыми закупками европейских звезд, а расширяет собственное влияние на мировой футбол благодаря покупке известных клубов. Мало кто сомневается, что на приобретении английского «Ньюкасла» все закончится. Осенью 2021 года клуб купил Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), и только на трансферы за это время была потрачена круглая сумма. Инвестиции уже дали плоды: за короткий промежуток времени «Ньюкасл» из аутсайдера АПЛ превратился в участника Лиги чемпионов.

Более 350 миллионов евро потратили новые владельцы «Ньюкасла» на трансферы.

Так что саудовские деньги могут не только развращать и переманивать футболистов в национальный чемпионат, но и помогать делать качественный рывок вперед европейским клубам, находящимся в сложной ситуации. Вряд ли болельщики ПСЖ и особенно «Манчестер Сити» расстраиваются, что в свое время в их клубы хлынули потоки арабских денег.