Дебют Месси принес победу «Интер Майами»

Ранее владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о задачах, стоящих перед аргентинским новичком клуба. «Мы видим игрока, который достиг всего, что только возможно, и все еще голоден и хочет побеждать. Он приехал сюда не на каникулы. Он приехал для того, чтобы побеждать и вдохновлять следующее поколение футболистов в этой стране», — заявил Бекхэм.