Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Краснодар
13
Футбол. Первый дивизион
23.07
СКА-Хабаровск
Тюмень
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
11:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси оценил свой дебют за «Интер Майами»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Месси оценил свой первый гол за американский «Интер Майами», отметив, что ударил со штрафного, как всегда бил, но был рад использовать последний шанс в матче.

Наверх
Источник: AP 2023

«Интер Майами» в пятницу обыграл на своем поле мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2:1 в матче группового этапа Leagues Cup, а Месси, вышедший на поле на замену во втором тайме, отличился прямым ударом со штрафного на четвертой компенсированной минуте.

«У меня был последний шанс в игре, и я ударил, как всегда делал. Мне повезло, что мяч попал прямо в цель, вратарь не смог его отбить. Это очень радостный момент, что я смог одержать первую победу. Зная, как идут дела у нас в лиге, важно, чтобы мы начали побеждать, несмотря на то, что это другой турнир. Это очень здорово для нашей уверенности в себе», — приводит слова Месси официальный сайт лиги MLS.

«Как я уже говорил в своей вступительной речи, я очень счастлив быть здесь, с командой и моей семьей. Мы довольны сделанным выбором. Хочу еще раз всех поблагодарить. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — добавил аргентинец.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Во вторник 36-летний аргентинец провел первую тренировку в составе команды.

Месси является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию
Наплевали на Запад. Российских гимнастов сенсационно вернут в мировой спорт
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь