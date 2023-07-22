Месси оценил свой дебют за «Интер Майами»

«Интер Майами» в пятницу обыграл на своем поле мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2:1 в матче группового этапа Leagues Cup, а Месси, вышедший на поле на замену во втором тайме, отличился прямым ударом со штрафного на четвертой компенсированной минуте.

«У меня был последний шанс в игре, и я ударил, как всегда делал. Мне повезло, что мяч попал прямо в цель, вратарь не смог его отбить. Это очень радостный момент, что я смог одержать первую победу. Зная, как идут дела у нас в лиге, важно, чтобы мы начали побеждать, несмотря на то, что это другой турнир. Это очень здорово для нашей уверенности в себе», — приводит слова Месси официальный сайт лиги MLS.

«Как я уже говорил в своей вступительной речи, я очень счастлив быть здесь, с командой и моей семьей. Мы довольны сделанным выбором. Хочу еще раз всех поблагодарить. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — добавил аргентинец.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239160&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Во вторник 36-летний аргентинец провел первую тренировку в составе команды.