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10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сказочный дебют Месси в США: фирменным ударом со штрафного положил мяч в девятку перед финальным свистком

Впечатляюще!

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Источник: AP 2023

Лионель Месси провел первый матч за «Интер Майами», и дебют великого аргентинца получился просто сказочным. Его новая команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» в матче группового турнира Кубка лиг (2:1), а сам Лео, выйдя на поле во второй тайме, забил победный гол перед самым финальным свистком.

Но сначала, очевидно, нужно пояснить, почему Месси играл с мексиканцами, если уехал в МЛС, и что это вообще за Кубок лиг.

Итак, кубок лиг (да-да, именно так, а не лиги) — относительно новый турнир, в котором задействованы клубы из США и Мексики, и стартовавший розыгрыш является первым по-настоящему официальным. Ранее он проводился в 2019-м, 2021-м и 2022-м годах, но те соревнования носили товарищеский статус и в них принимало участие всего восемь команд. Сейчас все куда масштабнее.

Источник: AP 2023

Во-первых, в Кубке лиг-2023 участвуют 47 команд — все клубы из МЛС и высшего дивизиона чемпионата Мексики (отсюда и название). Во-вторых, турнир признан КОНКАКАФ и три лучшие команды по его итогам попадут в местную Лигу чемпионов-2024: третий призер — в квалификацию, финалист — в групповой этап, а победитель — сразу в первый раунд плей-офф. В общем, стимул есть.

Формула проведения довольно проста. 45 клубов разбиты на 15 групп по три команды в каждой. Две лучшие из каждой группы по итогам скоротечного однокругового турнира выходят в плей-офф. Там к ним присоединяются чемпион МЛС-2022 — «Лос-Анджелес» и лучшая команда Мексики прошлого года — «Пачука», освобожденные от групповой стадии. Далее стандартная олимпийская система — 1/16 финала, ⅛ финала, четвертьфинал, полуфинал, финал.

Продлится Кубок лиг почти месяц — финал запланирован на 19 августа. И на это время МЛС и чемпионат Мексики возьмут паузу (хотя МЛС и так и не играет с середины июня из-за того, что летом сборная США сначала выступала в Лиге наций КОНКАКАФ, а потом в Золотом кубке). Получается нечто вроде репетиции чемпионата мира-2026 — в том смысле, что он пройдет, по сути, по такой же формуле (48 участников, 12 групп по три команды в каждой).

Важная особенность регламента Кубка лиг — на групповой стадии нет ничьих. Если счет равный, то команды пробивают серию пенальти, победитель которой набирает два очка, а проигравший — одно.

Источник: AP 2023

Звучит немного странно, но у дебютного матча Месси за «Интер Майами» был довольно серьезный информационный конкурент. На час позже игры во Флориде женская сборная США начала свой стартовый матч на Кубке мира-2023, а в Соединенных Штатах внимание к этому турниру невероятно велико и освещается он максимально подробно — как едва ли не главное спортивное событие лета. Понятно, что Месси — это Месси, и все прекрасно понимают, какого масштаба спортивная звезда приехала в Америку, но тем не менее.

На довольно скромном стадионе в Майами собралось достаточно звезд первой величины. Суперзвезда НБА Леброн Джеймс, с которым Лео тепло обнялся после приезда на арену, одна из самых титулованных теннисисток в истории Серена Уильямс, модель и телеведущая Ким Кардашьян, которая на кромке поля фотографировалась с четой Бекхэмов, а потом рассказывала, что ее сын — страшный фанат футбола и именно он попросил ее пойти на матч. Подъехал в Майами и старый друг Месси — Серхио Агуэро.

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Все они дождались того, ради чего пришли, в начале второго тайма. Месси вышел на поле на 54-й минуте, когда главный тренер «Интера Майами» Тата Мартино (они пересекались с Лео в «Барселоне» в сезоне-2013/14) сделал тройную замену. Вместе с Месси в игру вошел и другой звездный новичок — Серхио Бускетс. Трибуны, увидев, что Месси готовится к выходу, взвыли, как на концерте рок-звезд, и следующие несколько минут скандировали фамилию аргентинца. Сам Лео пожал руку судье, сразу получил от ДеАндре Йедлина капитанскую повязку и первыми касаниями мяча разыграл пару изящных «стеночек».

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Однако эффект от выхода Месси для «Интера Майами» получился скорее обратным. Сложилось впечатление, что футболисты хозяев оробели от того, что играют вместе с Лео, и стали ждать и смотреть, когда аргентинец начнет творить магию. И «Крус Асуль» этим воспользовался, сравняв счет после углового (а до того создав пару хороших моментов).

Такая же ситуация была и в начале матча, когда первые 15 минут игроки «Интера Майами» словно пытались осознать происходящее — дебют Месси, куча звезд на трибунах. Тогда «Крус Асуль» мог легко забить пару мячей — настолько ватными были ноги у хозяев. Потом они взяли себя в руки, заиграли куда спокойнее и увереннее и под занавес тайма соорудили классный гол: диагональ на угол штрафной, прием мяча Робертом Тэйлором (между прочим, обладатель финского паспорта), смещение в центр и удар в дальний угол.

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Сам Месси постепенно освоился, выдав пару финтов и пару проникающих передач, которые может делать только он. Одна комбинация вообще была классической: Бускетс на Лео, а тот — пас партнеру на выход один на один. Аргентинец играл в той же манере, что и последние год-полтора — опускания в центральный круг, действия из глубины, периодические выходы на первую линию (пару раз даже открывался под забросы из глубины). Но пока скорее он, находясь далеко не в лучшей форме (все же Месси не играл и толком не тренировался почти полтора месяца) просто пытается понять, куда попал.

Ну и, находясь в любой обстановке и в любой форме, Лео будет опасно бить штрафные. Развязка получилась просто сказочной: уже в добавленное время аргентинец сам заработал штрафной и сам же послал мяч в «девятку». После чего радовался по-настоящему искренне. Такой дебют точно будет на первых полосах всех мировых СМИ.

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Следующий матч в Кубке лиг «Интер Майами» проведет 26 июля против «Атланты», начало в 2.30 по московскому времени.

Дмитрий Гирин

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