Соперник БАТЭ по Лиге чемпионов выиграл Суперкубок Кипра

В решающем поединке за первый трофей нового сезона команда белорусского специалиста Алексея Шпилевского обыграла «Омонию» из Никосии со счетом 2:0. На этой неделе футболисты «Ариса» провели три контрольных поединка: они проиграли киевскому «Динамо» (0:4) и австрийскому «Штурму» (0:2) и разошлись миром с венской «Аустрией» (1:1).