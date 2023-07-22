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12:10 (мск), источник: БЕЛТА

Соперник БАТЭ по Лиге чемпионов выиграл Суперкубок Кипра

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник футболистов борисовского БАТЭ по квалификации Лиги чемпионов «Арис» стал обладателем Суперкубка Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В решающем поединке за первый трофей нового сезона команда белорусского специалиста Алексея Шпилевского обыграла «Омонию» из Никосии со счетом 2:0. На этой неделе футболисты «Ариса» провели три контрольных поединка: они проиграли киевскому «Динамо» (0:4) и австрийскому «Штурму» (0:2) и разошлись миром с венской «Аустрией» (1:1).

Первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и «Арисом» состоится 26 июля в Лимасоле, ответная встреча пройдет 1 августа в Венгрии.

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