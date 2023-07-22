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15:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Уралу» в матче первого тура чемпионата России по футболу

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды.

ЦСКА
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Екатеринбург-Арене».

В составе победителей голы забили Тимур Аюпов (21-я минута), Даниэль Мишкич (54). У ЦСКА отличился Антон Заболотный (64).

Во время загрузки произошла ошибка.

На 32-й минуте поле покинул защитник ЦСКА Виллиан Роша, получивший повреждение. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого игра против «Урала» стала дебютной в РПЛ.

ЦСКА впервые проиграл «Уралу» в рамках РПЛ, которая проводится с 2002 года. Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России армейцы проигрывали «Уралу» (тогда команда называлась «Уралмаш») в 1995 году (0:1).

В следующем туре «Урал» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород» 29 июля, ЦСКА на следующий день на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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