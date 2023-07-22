ЦСКА проиграл «Уралу» в матче первого тура чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Екатеринбург-Арене».

В составе победителей голы забили Тимур Аюпов (21-я минута), Даниэль Мишкич (54). У ЦСКА отличился Антон Заболотный (64).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253021&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 32-й минуте поле покинул защитник ЦСКА Виллиан Роша, получивший повреждение. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого игра против «Урала» стала дебютной в РПЛ.

ЦСКА впервые проиграл «Уралу» в рамках РПЛ, которая проводится с 2002 года. Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России армейцы проигрывали «Уралу» (тогда команда называлась «Уралмаш») в 1995 году (0:1).