10 главных трансферных новостей дня. Хитрая схема для Мбаппе и день икс для Малкома

Летнее трансферное окно открыто, сейчас уже вечер. Это может значить только одно: самое время для дайджеста с главными новостями о футбольных переходах. Ниже — подборка за 22 июля.

Стала известна дата трансфера Малкома в Саудовскую Аравию

Свежий инсайд от Фабио Алейшо! Он утверждает, что официально сделка по звезде «Зенита» будет оформлена в понедельник, 24 июля. В 1-м туре РПЛ Малком не сыграл против «Пари НН», а Сергей Семак заявил, что по бразильцу идут переговоры. По нашей информации, «Зенит» хочет получить за 26-летнего вингера более € 50 млн.

«Милан» купил нападающего «РБ Лейпциг»

Официально! Итальянский клуб усилился Ноа Окафором. 23-летний форвард сборной Швейцарии обошёлся «Милану» в € 14 млн и получил контракт на пять лет с зарплатой € 2 млн в год плюс бонусы. Играть Окафор будет под 17-м номером.

«Аякс» сделал предложение по Эдуарду Сперцяну

Похоже, ещё есть шанс, что лидер «Краснодара» уедет в Европу. Фабрицио Романо утверждает, что «Аякс» предложил российскому клубу € 8,5 млн плюс € 2 млн бонусами, а также 10% от последующей перепродажи 23-летнего полузащитника. Нидерландцы ждут решения «Краснодара», который пока не одобрил трансфер. Переговоры продолжаются.

Мбаппе хитрой схемой заманивают в Саудовскую Аравию

Бен Джейкобс пишет, что сильнейший интерес к Килиану проявляет «Аль-Хиляль». Саудовцы уже связались с 24-летним нападающим и предложили хитрую схему: перейти на год, а потом уйти в «Реал». Мбаппе в такой сделке не заинтересован, но его приоритет — прямой переезд в Мадрид.

«ПСЖ» тем временем планирует сделать всё, чтобы продать Килиана уже этим летом. Клуб не устраивает вариант, при котором игрок уйдёт через год бесплатно. Форварда уже исключили из состава на предсезонный турнир и грозят продержать его весь сезон в запасе.

«ПСЖ» сделал предложение по звезде ЧМ-2022

Вратарь Яссин Боно зажёг в Катаре со сборной Марокко, а потом помог «Севилье» в очередной раз выиграть Лигу Европы. Теперь 32-летний футболист может отправиться на повышение. Footmercato пишет, что «ПСЖ» собирается купить Боно и уже предложил испанскому клубу за него € 12 млн плюс бонусы.

«Севилья» же вряд ли согласится на такие условия, поскольку хочет выручить за Боно не менее € 20 млн. При этом клубу в связи с финансовыми проблемами нужно расстаться с несколькими лидерами, и Яссин как раз один из них.

«Ювентус» отправил Артура в очередную аренду

Прошлый сезон полузащитник провёл в «Ливерпуле», но продуктивным это время точно не назвать. Артур Рамос практически всё это время лечился от травм и совершенно никак не помог команде Юргена Клоппа.

Теперь новая аренда. 26-летний Артур присоединился к «Фиорентине», которая заплатила «Юве» € 3−4 млн. В соглашении также прописана опция выкупа за € 20 млн. На туринском клубе остаётся обязательство выплачивать половину зарплаты бразильца — а это € 5,5 млн за сезон.

«Зенит» получил предложение по ещё одному бразильцу

Речь о Роберте Ренане. Бразильский журналист Жорже Никола сообщает, что «Монако» предложил «Зениту» € 25 млн за 19-летнего защитника. Санкт-петербургский клуб не успел ответить на предложение, и пока неясно, как руководство чемпионов России настроено. И всё это на фоне возможного ухода Малкома, Вендела и Клаудиньо!

«Динамо» забирает защитника сборной Мексики

Луис Чавес полгода назад играл на чемпионате мира в Катаре, а теперь, судя по всему, будет зажигать в России. «Пачука» объявила, что 27-летний защитник уходит в качестве свободного агента, чтобы перейти в клуб РПЛ — то есть «Динамо». Схема простая: Луис сам выкупил свой контракт, получив деньги от московского клуба.

Юмтити перешёл в «Лилль»

Ещё несколько лет назад Самуэль считался одним из лучших защитников Европы. Теперь французу 29 лет, Transfermarkt оценивает его в грустные € 4 млн, а контракт с «Барселоной» расторгнут. Игрок свободным агентом присоединился к «Лиллю». Контракт рассчитан до 2025 года.

Саудовцы хотят перехватить Кейна у «Баварии»

Да, до Гарри эти богатые мужчины тоже добрались. Sky Sports сообщает, что заполучить 29-летнего нападающего сборной Англии хочет «Аль-Хиляль», уже подписавший Калиду Кулибали, Сергея Милинковича-Савича и Рубена Невеша.

Саудовский клуб пока общается с посредниками и не связывался с «Тоттенхэмом» напрямую. В «Баварии», которая является главным претендентом на Кейна, не переживают из-за такого конкурента, поскольку намерения самого футболиста понятны: Гарри хочет покинуть лондонский клуб и пойти на повышение.