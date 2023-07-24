10 главных трансферных новостей дня. Крупнейшая продажа в истории РПЛ и помощь для Роналду

Воскресенье, 23 июля, запомнилось не только третьим игровым днём нового сезона РПЛ. Также сегодня появилось несколько громких (и даже судьбоносных) новостей о трансферах. Мы собрали для вас всё самое важное в нашем ежедневном дайджесте.

Малком покидает «Зенит»

Да, лучший футболист РПЛ-2022/2023 всё же уезжает в Саудовскую Аравию. Бразильца с российским паспортом покупает «Аль-Хиляль». Как заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «РИА Новости», сумма трансфера составит € 60 млн. Это самая большая покупка в истории чемпионата Саудовской Аравии, а также рекордная продажа в истории российского футбола. В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 26 голов и отдал семь результативных передач. Будем скучать по вингеру?

«Зенит» объявил о переходе трансферной цели «Спартака»

Петербуржцы работают не только над исходящими трансферами, но и над покупками. Клуб подтвердил переход защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды». У «Зенита» было приоритетное право покупки серба, и руководство воспользовалось им. Контракт с 22-летним защитником подписан по схеме «4+1». Ранее игроком также интересовался «Спартак». Эракович будет выступать за «Зенит» под 25-м номером.

Ещё одна звезда в Саудовской Аравии

Саудовские клубы не могут успокоиться. Лига пополняется всё новыми звёздами. На этот раз соблазнился вингер «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз пополнит состав «Аль-Ахли». Устное соглашение о переходе 26-летнего футболиста уже достигнуто. Отмечается, что Сент-Максимен уже успешно прошёл первую часть медицинского обследования. Он подпишет контракт с «Аль-Ахли» до конца июня 2026 года.

Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» уезжает в Турцию

«Галатасарай» в соцсетях сообщил, что к клубу в ближайшее время присоединится вингер Уилфрид Заха. Боссы турецкой команды ведут переговоры с представителями экс-игрока «МЮ» и «Кристал Пэлас». Ранее Заха отклонил предложение «орлов» по новому контракту. В сезоне-2022/2023 он провёл 27 матчей за «Кристал Пэлас» в АПЛ, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. За «МЮ» Заха выступал с 2013 по 2015 год.

«Лион» близок к покупке защитника «Динамо»?

Французское издание L"Equipe опубликовало интересную новость. По их информации, «Лион» близок к заключению соглашения по защитнику московского «Динамо» Сабе Сазонову. Грузинский футболист дал согласие на переход, а бело-голубые запросят за него € 3−4 млн. «Лион» планирует предложить Сазонову пятилетний контракт. 21-летний защитник выступает за «Динамо» с 2021 года, а его контракт с москвичами рассчитан до 2024-го. Также Саба выступал за сборную Грузии на недавнем молодёжном чемпионате Европы.

Новый бесшумный топ-трансфер «Ньюкасла»

«Ньюкасл» приучил к тому, что ведёт свою трансферную кампанию тихо, несмотря на статус саудовских владельцев. Спортивный отдел проводит грамотную работу: на этот раз забрали у «Лестера» вингера Харви Барнса. Сумма трансфера составила € 44 млн, а футболист подписал пятилетний контракт. В сезоне-2022/2023 на счету 25-летнего англичанина 38 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

К Роналду приехал бывший партнёр по «Юнайтед»

Бразильский защитник Алекс Теллес официально стал футболистом «Аль-Насра». Как сообщал ранее инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» получит за 30-летнего футболиста € 4 млн сразу, а также бонусные выплаты. Теллес будет зарабатывать в саудовском клубе около € 7 млн в год плюс бонусы. Прошедший сезон бразилец провёл в аренде в «Севилье», выиграв с андалусийцами Лигу Европы. В «Аль-Насре» Теллес воссоединится с Криштиану Роналду, с которым они вместе играли за «МЮ».

Захарян отправится покорять Италию?

Одна из самых важных новостей дня — информация о возможном переезде Арсена Захаряна в Италию. Как сообщает Sport24, «Динамо» ведёт переговоры с «Лацио» о трансфере 20-летнего полузащитника. По информации источника, сделка близка к завершению. Ранее сообщалось об интересе к Арсену со стороны «Аякса» и «Фейеноорда». Захарян провёл все 90 минут в матче 1-го тура РПЛ-2023/2024 с «Краснодаром» (1:3). Возможно, эта встреча стала для него последней в составе москвичей.

«Челси» работает над усилением полузащиты

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, «Челси» предложил «Кристал Пэлас» € 45 млн + бонусы за полузащитника Майкла Олисе. Клуб и футболист уже согласовали условия личного контракта, 21-летний игрок хочет покинуть «Пэлас». Примечательно, что с 2009 по 2016 год Олисе находился в академии «Челси». Ранее он выступал за «Рединг» (2019−2021), а затем уже перебрался в «Кристал Пэлас». Его контракт с «орлами» действует до июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает его в € 38 млн.

ЦСКА потеряет ещё одного футболиста?

Армейский клуб уже остался без Хесуса Медины (ушёл в «Спартак»). Теперь ЦСКА может потерять другого футболиста, игравшего в роли инсайда — Хорхе Карраскаля. Как сообщает Globo, бразильский «Васко да Гама» сделал москвичам предложение по трансферу колумбийца. Агент футболиста прибыл в столицу России для переговоров. Ранее сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны «Зенита», «Динамо» и ПАОКа. Хорхе не попал в заявку ЦСКА на матч 1-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2). Колумбиец занимается по индивидуальной программе.