10 главных трансферных новостей дня. Захарян смутил «Лацио», «МЮ» отдал воспитанника

Футбольный сезон в России набирает обороты. Сегодня, 25 июля, стартовал Путь РПЛ в Кубке России. Европейские же команды активно играют товарищеские матчи. Но трансферы не останавливаются ни на секунду. Мы собрали самые интересные новости за последние 24 часа.

«Ливерпуль» работает над покупкой ещё одного полузащитника

Команда Юргена Клоппа обновляет среднюю линию. Уже приобретены Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер. Теперь «Ливерпуль» работает над трансфером Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, «святые» отклонили первое предложение в размере € 43 млн. «Саутгемптон» чётко обозначил «Ливерпулю», что не отпустит Лавиа дешевле € 58 млн. При этом условия личного контракта не станут проблемой для скаузеров.

«Вест Хэму» понадобился воспитанник «Челси»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Челси» не продал «Вест Хэму» полузащитника Конора Галлахера. По его информации, «синие» отклонили предложение в размере € 46 млн. «Челси» хочет за Галлахера как минимум € 58 млн. Сейчас против продажи воспитанника выступает новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. Сам Галлахер не против трансфера в «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» попрощался с талантливым вингером

Вингер Энтони Эланга стал футболистом «Ноттингем Форест». Сумма трансфера составила € 18 млн. Швед заключил соглашение до 2028 года. Эланга — воспитанник «МЮ», за основной состав он выступал с 2021-го. В составе «Юнайтед» швед выиграл Кубок лиги — 2022/2023. Эланге тяжело пробиться в стартовый состав, поэтому переход в команду рангом ниже — хороший вариант для развития карьеры.

«Бавария» купит голкипера сборной Испании?

«Бавария» ищет усиление во вратарскую линию. Мюнхен, вероятно, покинет Ян Зоммер, которого хочет «Интер». В качестве второго голкипера рассматривают Давида Райю из «Брентфорда». Как сообщает Фабрицио Романо, немцы уже начали переговоры с английским клубом насчёт 27-летнего испанца. Transfermarkt оценивает Райю в € 30 млн. Достойный конкурент Мануэлю Нойеру?

Бывший партнёр Головина отправлен «Баварией» бороться за выживание

Круговорот голкиперов в мюнхенском суперклубе набирает обороты. Александр Нюбель на правах аренды отправился в «Штутгарт» до лета 2024 года. В 2020-м вратарь уехал в «Баварию» в статусе «нового Нойера». Но в Мюнхене Нюбелю пока так и не дали шанса. На протяжении двух лет он выступал за «Монако» вместе с Александром Головиным. Теперь — новая командировка. Возможно, после неё Нюбеля рассмотрят в «Баварии»?

«Факел» приобрёл защитника из Хорватии

Пресс-служба «Факела» сообщила, что клуб подписал контракт с крайним защитником Антонио Яколишем. Подробности соглашения с 31‑летним хорватом не уточняются. Сезон-2022/2023 Яколиш провёл в румынском клубе «Арджеш». Он сыграл в 36 матчах, забил два гола и отдал три результативных передачи.

Ранее Антонио выступал за хорватские «Шибеник», «Хайдук», «Задар», днепропетровский «Днепр», «Кривой Рог», бельгийский «Мускрон», румынские «ЧФР Клуж» и ФКСБ, кипрские «Аполлон» и АПОЭЛ, греческий «Панетоликос». За основную сборную Хорватии защитник не играл, но вызывался в юниорские и молодёжные национальные команды.

Сарри выступает против трансфера Захаряна в «Лацио»?

Главная тема последних дней в РПЛ — возможный переезд Арсена Захаряна в Серию А. «Лацио» ведёт переговоры с «Динамо» о трансфере 20-летнего полузащитника. Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, потенциальному новичку не очень рад главный тренер римлян Маурицио Сарри. Отмечается, что специалист хочет видеть игрока, который сразу заменит ушедшего в «Аль-Хиляль» Сергея Милинковича-Савича. А Захарян рассматривается как футболист на перспективу и не соответствует профилю, который требует Сарри у руководства.

Трансферная сага с Венделом приближается к завершению

Авторитетное бразильское издание Globo сообщает, что «Фламенго» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Вендела. По информации источника, петербуржцам предложены € 13 млн. «Фламенго» за эту сумму рассчитывает получить 100% прав на Вендела. Сначала клуб хотел взять 25-летнего бразильца в аренду, но «Зенит» дал понять, что рассматривает лишь полноценный трансфер. При этом во «Фламенго» готовы увеличить предложение. Между клубом и Венделом уже существует договорённость по личному контракту.

В Россию не хочет ехать футболист, которого «Зенит» рассматривает как замену Малкому

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию, сообщает A Bola. Отмечается, что 26-летний бразилец счастлив в Португалии, его не привлекает идея играть в РПЛ, в том числе по политическим причинам. Ранее Нерес покинул «Шахтёр». СМИ сообщали, что «Бенфика» готова продать вингера за € 25−30 млн. «Зенит» сделал предложение по Нересу в размере € 21 млн: € 18 млн сразу, а остальные € 3 млн — в виде бонусов. Петербуржцы рассматривают Давида в качестве замены Малкома, который в скором времени отправится в саудовский «Аль-Хиляль».

«Вильярреал» заполучил партнёра Холанда

«Вильярреал» объявил о переходе нападающего сборной Норвегии Александра Сёрлота. 27-летний игрок подписал с клубом контракт сроком на пять лет. Ранее он выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». Сёрлот принадлежал «РБ Лейпциг», «Вильярреал» приобрёл его за € 10 млн. Ранее Александр выступал также за «Будё-Глимт», «Русенборг», «Гронинген», «Мидтьюлланн», «Кристал Пэлас», «Гент» и «Трабзонспор». В составе сборной Норвегии он провёл 49 матчей, в которых забил 16 голов.