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23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. На цель «Спартака» давят, а Суарес рвётся к Месси

«Челси» снова обломали, и это вряд ли порадует «Ливерпуль».

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Источник: Чемпионат.com

Кажется, мы знаем, чего вам не хватает перед сном. Летнее трансферное окно в разгаре, а мы внимательно следим за ним и делимся с вами новостями. В свежем дайджесте за 27 июля — десятка самых важных.

Драматичный поворот в истории с переходом Давинсона Санчеса в «Спартак»

Казалось, что сделка окончательно накрылась по политическим причинам, но вдруг появилась неожиданная новость. Tuttomercatoweb — не самый надёжный источник, однако внимания такая информация точно заслуживает. Итальянцы утверждают, что «Тоттенхэм» отстранил 27-летнего колумбийского защитника от тренировок и настаивают на трансфере игрока в «Спартак». У Санчеса через год истекает контракт, поэтому боссы клуба боятся упустить его бесплатно. А предложение из России их полностью устраивает. Сам Давинсон не спешит соглашаться на переход.

Эльдор Шомуродов сменил команду в Италии

Приключения бывшего нападающего «Ростова» в Европе продолжаются. Жозе Моуринью 28-летний футболист сборной Узбекистана, видимо, не нужен, так что ближайший сезон Шомуродов проведёт в аренде в составе «Кальяри». В соглашение входит опция выкупа, но сумма не уточняется.

У «Челси» не получается купить Кайседо, и это может стать проблемой для «Ливерпуля»

Двойная трансферная сага в Англии. Фабрицио Романо сообщает, что очередное предложение «Челси» по Мойсесу Кайседо в размере умопомрачительных € 93 млн было отклонено «Брайтоном». Переговоры по 21-летнему эквадорцу продолжаются, но до договорённости ещё далеко.

Для «Ливерпуля» это не лучшая новость. «Челси» нужен опорник, поэтому в ближайшее время клуб, по информации Бена Джейкобса, сделает предложение по Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Речь идёт о сумме крупнее, чем заявка «Ливерпуля». Правда, сам 19-летний бельгиец склоняется к выбору в пользу команды Юргена Клоппа.

Марко Верратти всё ближе к Саудовской Аравии

Звёзды продолжают ехать за деньгами. По информации Фабрицио Романо, 30-летний итальянский полузащитник «ПСЖ» уже согласовал с «Аль-Хилялем» контракт на три года. Теперь всё зависит от «ПСЖ». Боссы французского клуба не собираются отпускать свою звезду за предложенные € 30 млн. «Аль-Хиляль» готов обсуждать сделку дальше и в ближайшее время сделает улучшенное предложение.

Саба Сазонов уедет во Францию, а оттуда — сразу в Бельгию

Похоже, защитник московского «Динамо» вот-вот отправится в Европу. L"Equipe утверждает, что «Лион» согласовал трансфер Сазонова примерно за € 3 млн, а сам Саба получит контракт на пять лет. Правда, во Франции 21-летний футболист сборной Грузии не задержится, потому что сразу же уедет в аренду в бельгийский «Моленбек». Там он проведёт ближайший сезон.

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Джордан Хендерсон окончательно перешёл в «Аль-Иттифак»

Прощальные сообщения уже были, а теперь подъехали и объявления от клубов. Бывший капитан «Ливерпуля» отныне будет играть под руководством Стивена Джеррарда, который в своё время и передал ему повязку. 33-летний английский полузащитник взял 10-й номер.

«Интер» близок к покупке Яна Зоммера

Замена для Андре Онана нашлась быстро. Фабрицио Романо пишет, что «Интер» приблизился к договорённости с «Баварией» о трансфере Зоммера. Переговоры по 34-летнему швейцарскому голкиперу находятся на продвинутой стадии. При этом Ян изначально был приоритетной целью «Интера», так что здесь у итальянского клуба всё идёт по плану.

ЦСКА забирает «узбекского Месси»

Речь о нападающем «Пахтакора» Аббосбеке Файзуллаеве. Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в € 700 тыс., а на родине парня считают будущей звездой. О предстоящем переходе Файзуллаева в ЦСКА сообщил Championat.Asia, а мы добавляем подробность: московский клуб заключит с новичком контракт по схеме «3+1».

«Милан» купил Самуэля Чуквезе

Новости про переговоры уже были, а теперь о сделке объявлено официально. 24-летний реактивный вингер перебрался в «Милан» из «Вильярреала», подписал контракт до 2028 года и взял 21-й номер. Если верить последним новостям, итальянский клуб заплатил за новичка € 25 млн.

Воссоединение Месси и Суареса откладывается

Видимо, собрать всех друзей в «Интер Майами» за одно лето Лео всё же не удастся. По информации ESPN, Луис Суарес останется в «Гремио» как минимум до конца 2023 года. На таком развитии событий настаивает сам клуб, не желающий отпускать свою звезду в США уже сейчас. 36-летний уругвайский нападающий хочет уехать в Майами к друзьям и даже готов вернуть «Гремио» $ 10 млн, но руководство пока что непреклонно.

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