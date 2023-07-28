У «Тобола» новая звезда: он разорвал «Базель» и должен играть в сборной Казахстана

Источник: ФК "Тобол"

Чесноков обратил на себя внимание уже на старте сезона чемпионата Казахстана. Технически оснащенный вингер, с левой рабочей ногой и перманентным стремлением обострять и идти в обыгрыш. Молодых казахстанцев с такими характеристиками крайне мало и поэтому игрок «Тобола» бросался в глаза.

Слаломные проходы на дриблинге и неплохо поставленный удар проявлялись в Исламе еще в юношеские годы. Например, вот его гол за родной «Восток» в 2015 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/27lWYTJjNgw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чесноков забил и отдал в стартовых трех турах КПЛ, а затем оказался в расширенном списке сборной Казахстана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lpsSNisyRTk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, игрока в итоге не вызвали, но главный тренер «Тобола» Милич Чурчич уже тогда не сомневался в его будущем:

«Прогресс Чеснокова? Я его знаю еще по чемпионату Беларуси. Тогда увидел его качества, хорошая левая нога, он талант. Ему нужно работать, но это нормально, что он оказался в списке сборной. Он хороший футболист, но будет еще лучше».

Позже результативность Чеснокова снизилась, хотя периодически он напоминал о себе. В частности, оформил гол и ассист в матче с «Кайратом».

На июньские матчи отбора ЧЕ-2024 игрока «Тобола» вновь рассматривал тренерский штаб сборной, однако Магомед Адиев решил, что еще не время и объяснил свое решение следующим образом:

«Чеснокова долго рассматривали. Но на его позиции могут сыграть много игроков, мы набрали количество необходимых футболистов и он получился лишним. Но в дальнейшем продолжим с большим интересом за ним следит».

Новый буст в сезоне придал Чеснокову старт в Лиге конференций. Ислам был одним из лучших в первом матче с финской «Хонкой» (оформил ассист), а теперь блеснул на еще более высоком уровне в противостоянии со швейцарским «Базелем».

Может складываться ложное впечатление, что Ислам типичный правофланговый вингер с левой ногой, заточенный как правило под одно действие — смещение в центр и удар.

Но в действительности арсенал Чеснокова более разнообразный. Он способен атаковать как с левого фланга, так и с правого. С «Базелем» вингер заработал пенальти после захода как раз с левого фланга. А позже забил, зайдя в штрафную уже с правого полуфланга.

Продолжая изучать портрет Чеснокова, заметим, что он достаточно вынослив, способен быстро восстанавливаться после индивидуальных проходов и постоянно нацелен на креатив, на игру вперед. Именно Чесноков был мотором «Тобола» в прошедшем матче с «Базелем».

Он провоцировал оборону соперника на ошибки, прессинговал и большая часть атак костанайцев шла через него. Тут надо отметить и вклад Чурчича, который сделал «Тобол» одной из самых привлекательных команд Казахстана с игровой точки зрения. Сербский специалист не ограничил того же Чеснокова, а наоборот дал ему свободу и право на ошибку. В этом часто ощущается разница между европейскими и казахстанскими специалистами, и тут Исламу повезло, он попал к тренеру, который ему был необходим на данном этапе карьеры.

Такие игры позволяют нам говорить о том, что теперь Чесноков должен быть не просто кандидатом в сборную, но и претендентом на основной состав. Да, в сборной есть свои нюансы, в частности Магомед Адиев редко играет с вингерами, скорее он использует инсайдов или выводит игрока атаки в центр нападения (как было с Максим Самородовым). Но с точки зрения напора, креатива и уверенности в себе, возникает ощущение, что Чесноков подходящий для Адиева игрок, и тренер найдет ему применение.