Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
23.07
Кайрат
Мактаарал
22
23.07
Тобол Кс
Окжетпес
20
23.07
Шахтер Кг
Каспий
10
22.07
Актобе
Кайсар
10
22.07
Астана
Атырау
00
22.07
Жетысу
Аксу
11
22.07
Ордабасы
Кызыл-Жар
21
16.07
Каспий
Жетысу
12
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:34 (мск), источник: Vesti.kz

У «Тобола» новая звезда: он разорвал «Базель» и должен играть в сборной Казахстана

«Тобол» сокрушил «Базель» в первом матче квалификации Лиги конференций, а одним из героев этой встречи стал молодой полузащитник Ислам Чесноков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом таланте, который раскрылся в Костанае и громко стучится в двери сборной Казахстана.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Тобол"

Чесноков обратил на себя внимание уже на старте сезона чемпионата Казахстана. Технически оснащенный вингер, с левой рабочей ногой и перманентным стремлением обострять и идти в обыгрыш. Молодых казахстанцев с такими характеристиками крайне мало и поэтому игрок «Тобола» бросался в глаза.

Слаломные проходы на дриблинге и неплохо поставленный удар проявлялись в Исламе еще в юношеские годы. Например, вот его гол за родной «Восток» в 2015 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чесноков забил и отдал в стартовых трех турах КПЛ, а затем оказался в расширенном списке сборной Казахстана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, игрока в итоге не вызвали, но главный тренер «Тобола» Милич Чурчич уже тогда не сомневался в его будущем:

«Прогресс Чеснокова? Я его знаю еще по чемпионату Беларуси. Тогда увидел его качества, хорошая левая нога, он талант. Ему нужно работать, но это нормально, что он оказался в списке сборной. Он хороший футболист, но будет еще лучше».

Позже результативность Чеснокова снизилась, хотя периодически он напоминал о себе. В частности, оформил гол и ассист в матче с «Кайратом».

На июньские матчи отбора ЧЕ-2024 игрока «Тобола» вновь рассматривал тренерский штаб сборной, однако Магомед Адиев решил, что еще не время и объяснил свое решение следующим образом:

«Чеснокова долго рассматривали. Но на его позиции могут сыграть много игроков, мы набрали количество необходимых футболистов и он получился лишним. Но в дальнейшем продолжим с большим интересом за ним следит».

Новый буст в сезоне придал Чеснокову старт в Лиге конференций. Ислам был одним из лучших в первом матче с финской «Хонкой» (оформил ассист), а теперь блеснул на еще более высоком уровне в противостоянии со швейцарским «Базелем».

Может складываться ложное впечатление, что Ислам типичный правофланговый вингер с левой ногой, заточенный как правило под одно действие — смещение в центр и удар.

Но в действительности арсенал Чеснокова более разнообразный. Он способен атаковать как с левого фланга, так и с правого. С «Базелем» вингер заработал пенальти после захода как раз с левого фланга. А позже забил, зайдя в штрафную уже с правого полуфланга.

Продолжая изучать портрет Чеснокова, заметим, что он достаточно вынослив, способен быстро восстанавливаться после индивидуальных проходов и постоянно нацелен на креатив, на игру вперед. Именно Чесноков был мотором «Тобола» в прошедшем матче с «Базелем».

Он провоцировал оборону соперника на ошибки, прессинговал и большая часть атак костанайцев шла через него. Тут надо отметить и вклад Чурчича, который сделал «Тобол» одной из самых привлекательных команд Казахстана с игровой точки зрения. Сербский специалист не ограничил того же Чеснокова, а наоборот дал ему свободу и право на ошибку. В этом часто ощущается разница между европейскими и казахстанскими специалистами, и тут Исламу повезло, он попал к тренеру, который ему был необходим на данном этапе карьеры.

Такие игры позволяют нам говорить о том, что теперь Чесноков должен быть не просто кандидатом в сборную, но и претендентом на основной состав. Да, в сборной есть свои нюансы, в частности Магомед Адиев редко играет с вингерами, скорее он использует инсайдов или выводит игрока атаки в центр нападения (как было с Максим Самородовым). Но с точки зрения напора, креатива и уверенности в себе, возникает ощущение, что Чесноков подходящий для Адиева игрок, и тренер найдет ему применение.


Теперь Исламу предстоит лишь подтверждать свой уровень и продолжать развиваться, ведь в проекции сборной очень важно быть не просто ярким футболистом, но и стабильным.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь