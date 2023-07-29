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10:23 (мск), источник: Sport24

Бывший футболист сборной Нидерландов приговорен к 7 годам тюрьмы

Бывший футболист сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к семи годам тюремного заключения за участие в заговоре с незаконным оборотом кокаина.

Нидерланды
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Источник: AP 2023

40-летний Мендес да Силва был осужден судом Роттердама за ввоз двух партий кокаина весом 74 и 105 кг. Его также признали виновным в подготовке к ввозу еще 1300 кг кокаина, но оправдали по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к ввозу. Помимо этого, да Силва был признан виновным в продаже наркотиков и подкупе сотрудника службы доставки. Бывший футболист был арестован в августе 2022 года.

За свою карьеру да Силва поиграл за такие клубы, как «Спарта Роттердам», «АЗ Алкмар», в составе которого становился чемпионом Нидерландов, и «РБ Зальцбург». За сборную Нидерландов провел 7 матчей. Завершил карьеру в 2017 году.

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