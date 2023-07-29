Бывший футболист сборной Нидерландов приговорен к 7 годам тюрьмы
Бывший футболист сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к семи годам тюремного заключения за участие в заговоре с незаконным оборотом кокаина.
Бывший футболист сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к семи годам тюремного заключения за участие в заговоре с незаконным оборотом кокаина.
40-летний Мендес да Силва был осужден судом Роттердама за ввоз двух партий кокаина весом 74 и 105 кг. Его также признали виновным в подготовке к ввозу еще 1300 кг кокаина, но оправдали по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к ввозу. Помимо этого, да Силва был признан виновным в продаже наркотиков и подкупе сотрудника службы доставки. Бывший футболист был арестован в августе 2022 года.
За свою карьеру да Силва поиграл за такие клубы, как «Спарта Роттердам», «АЗ Алкмар», в составе которого становился чемпионом Нидерландов, и «РБ Зальцбург». За сборную Нидерландов провел 7 матчей. Завершил карьеру в 2017 году.