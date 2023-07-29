Бывший футболист сборной Нидерландов приговорен к 7 годам тюрьмы

40-летний Мендес да Силва был осужден судом Роттердама за ввоз двух партий кокаина весом 74 и 105 кг. Его также признали виновным в подготовке к ввозу еще 1300 кг кокаина, но оправдали по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к ввозу. Помимо этого, да Силва был признан виновным в продаже наркотиков и подкупе сотрудника службы доставки. Бывший футболист был арестован в августе 2022 года.