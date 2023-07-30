Самый дорогой блогер. Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду

По информации источника, один рекламный пост у Роналду стоит больше двух миллионов евро.

Таким образом, 38-летний португалец вытеснил с первого места американскую модель Кайли Дженнер, которая брала около 1,7 миллиона евро за свои «услуги».

Добавим, что третье место занимает главный соперник Роналду — аргентинец Лионель Месси.

Чемпион мира за один рекламный пост просит 1,6 миллиона евро.

Отмечается, что Роналду зарабатывает деньги в социальных сетях, продвигая спортивные, оздоровительные и криптовалютные бренды. У португальской звезды также больше всего подписчиков в мире — 597 миллионов.