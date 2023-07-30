Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Рубин
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо
Черноморец
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Енисей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ленинградец
Родина
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
Кубань
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
21Повелитель Большого шлема
11:40 (мск), источник: Vesti.kz

Самый дорогой блогер. Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым блогером в Instagram (Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram), сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, один рекламный пост у Роналду стоит больше двух миллионов евро.

Таким образом, 38-летний португалец вытеснил с первого места американскую модель Кайли Дженнер, которая брала около 1,7 миллиона евро за свои «услуги».

Добавим, что третье место занимает главный соперник Роналду — аргентинец Лионель Месси.

Чемпион мира за один рекламный пост просит 1,6 миллиона евро.

Отмечается, что Роналду зарабатывает деньги в социальных сетях, продвигая спортивные, оздоровительные и криптовалютные бренды. У португальской звезды также больше всего подписчиков в мире — 597 миллионов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь